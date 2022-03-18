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Ольга Мартыновская о волонтерстве

18.03.2022

Судья шоу «МастерШеф. Битва сезонов» сегодня посвящает все свое свободное время волонтерству. Чем занимается шефиня ― читайте прямо сейчас.

«Мы познакомились ровно год назад. Благотворительный завтрак в “Goodwine”. Тогда средства отправили в фонд “Таблеточки”. Восхищалась парой Андрея Шабанова и Валерии Бородиной, а сейчас еще больше. Не думала, что снова встретимся в благотворительности, на границе и тоже с таблеточками, только другими… Да и никто из нас с вами не думал… Изможденный, с глубокими синяками под глазами, но с таким же светлым и большим сердцем, Андрей в 7 утра прилетел с Вафлей, чтобы забрать ваши лекарства и как можно быстрее доставить каждому в руки. У Андрея на странице всегда свежая информация о наличии лекарств и возможности их получить. Присоединяйтесь!».

 

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Публикация от Ольга Мартиновська (@olga_martynovska)

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