Ольга Мартиновська про волонтерство

Суддя шоу «МастерШеф. Битва сезонів» сьогодні присвячує весь свій вільний час волонтерству. Чим займається шефиня ― читайте просто зараз.

«Ми познайомилися рівно рік тому. Благодійний сніданок в “Goodwine”. Тоді кошти відправили в фонд “Таблеточки”. Захоплювалася парою Андрія Шабанова та Валерії Бородіної, а зараз іще більше. Не думала, що знову зустрінемося в благодійності, на кордоні і теж з таблеточками, тільки іншими… Та ніхто із нас з вами не думав…

Виснажений, з глибоченними синцями під очима, але з таким же світлим і великим серцем, Андрій о 7 ранку прилетів з Вафлею, аби забрати ваші ліки і щонайшвидше доправити кожному в руки. У Андрія на сторінці завжди свіжа інформація щодо наявності ліків і можливості їх отримати. Долучайтеся!».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Мартиновська (@olga_martynovska)

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