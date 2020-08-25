«МастерШеф»-10: интервью с руководителем проекта

Руководитель проекта «МастерШеф» Андрей Пышный ответил на самые интересные вопросы о 10 сезоне любимого кулинарного шоу, премьера которого состоится уже этой осенью на СТБ. В новом сезоне судьями по-прежнему будут Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская. А какие сюрпризы приготовил проект – читайте в материале.

Десять лет «МастерШеф» учит украинцев культуре приготовления пищи и расширяет гастрономические границы. И осенью зрители увидят новый сезон, в котором сразятся кулинары-аматоры. Традиционно из сотен претендентов судейская тройка отберет лучших. Ольга Мартыновская будет судить аматоров впервые.

По итогам кастинга останется двадцатка лучших кулинаров, которой предстоит пройти более пятидесяти индивидуальных и командных конкурсов, чтобы сразиться за главный приз и заветное звание «МастерШеф».

Недавно стартовали съемки 10 сезона. Чем он будет отличаться от предыдущих? Каким он будет?

Прежде всего десятый сезон «МастерШеф» снимается в условиях пандемии, поэтому проект провел огромную подготовку по тому, чтобы все зашли в съемку здоровыми. Мы работали на площадке согласно всем требованиям и нормам. Ну, это, наверное, мало кого интересует, кроме тех, кто столкнулся со съемками в период пандемии. Прежде всего, новый сезон «МастерШеф» – это возможность одного человека кардинально изменить свою жизнь и повернуть ее в сторону кулинарии, гастрономии, ресторанного бизнеса, а может, даже и стать судьей самого масштабного кулинарного шоу страны. Не уверен, что такой олимп каждому под силу, но вот Ольга Мартыновская, которая будет судить вместе с Владимиром Ярославским и Эктором Хименесом-Браво, сумела!

А еще новый сезон – это всегда новые люди, и по нашему мнению, люди – это самое интересное, что есть в этом мире. Мы всегда пытаемся найти героев, которые действительно интересуются кухней и при этом готовы бороться за свою мечту. В этом сезоне будет много новых испытаний. О чем точно стоит сказать, так это о том, что участники впервые за все десять сезонов будут готовить под руководством топовых звезд нашей страны. На кухню к нам пришли Дима Монатик и Настя Каменских. О деталях конкурса не буду распространяться, но опыт работы с артистами такого масштаба приятно удивил абсолютно всех!

Будут ли конкурсы с приглашенными участниками шоу «МастерШеф. Профессионалы», которые уже успели полюбиться зрителю?

Да, конечно, будут! Мы очень довольны тем, каким получился второй сезон «МастерШеф. Профессионалы», и обязательно пригласим участников «Профессионалов» в десятый сезон. Конечно же, не в роли конкурсантов. Вот, например, Эдуард Канарян уже успел отличиться в десятом сезоне. Он, правда, помогал не на кухне «МастерШеф», а в лесу участникам в черных фартуках справиться с заданием от Владимира. А Владимир, как вы знаете, легких заданий не дает!

Что оказалось самым сложным в подготовке юбилейного сезона?

Стартовать было, наверное, самым сложным, в сложившихся условиях.

Какие требования к кулинарам-любителям?

Как всегда, гореть кулинарией и быть готовым следовать за мечтой. Возможно, вы решите, что это общие фразы, но они для нас наполнились очень понятным смыслом за 10 лет работы на «МастерШеф».

Чем отличался кастинг нового сезона? Удалось ли вам найти талантливых и ярких героев?

Да, удалось. И вы с ними познакомитесь уже очень скоро. Надеюсь, все вы будете приятно удивлены. Мы кастингом очень довольны, а судьи отмечали, что в этом сезоне их приятно удивил кулинарный уровень участников. Эктор Хименес-Браво несколько раз говорил, что давно не видел такого хорошего старта, с точки зрения блюд, которые участники подавали судьям при первой встрече.

Судьями по-прежнему будут Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская. Они только закончили работу над «МастерШеф. Профессионалы»-2. Были ли трудности в работе с судьями в этом сезоне?

Да, судейский состав такой же, как и в «МастерШеф. Профессионалы»-2. У нас нет вообще трудностей с этим трио. Они прекрасны! Они нам очень нравятся. Надеюсь, что и мы им тоже.

В чем особенность 10 сезона проекта и его важность?

Для меня лично это проект, которым я занимаюсь 10 лет, как и большая часть группы, что сейчас над ним работает. Мы прикипели к нему и любим этот проект. Поэтому для нас вопрос важности лежит в плоскости любви и вложенных сил, времени в данное шоу!

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