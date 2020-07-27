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СТБ розпочав зйомки 10 сезону «МастерШеф»

27.07.2020

Нещодавно стартували зйомки 10 сезону легендарного кулінарного проєкту «МастерШеф», прем’єра якого відбудеться вже цієї осені на СТБ. У новому сезоні суддями, як і раніше, будуть Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська.

Десять років «МастерШеф» навчає українців культури приготування їжі і розширює гастрономічні кордони. І восени глядачі побачать новий сезон, у якому змагатимуться кулінари-аматори. Традиційно з сотень претендентів суддівська трійка відбере двадцятку кращих. Ольга Мартиновська судитиме аматорів уперше.

«Для мене в роботі з аматорами все по-новому, я думала, що буде простіше. Факторів, за якими ти судиш, набагато більше, ніж просто кулінарні знання. Я намагаюся побачити і відчути потенціал, талант, наскільки учасник справді хоче і мріє стати вмілим шефом. Вогонь в очах, звичайно, відіграє важливу роль. У деяких учасниках я навіть упізнаю себе», ― зазначає Ольга Мартиновська.

За підсумками кастингу залишиться двадцятка кращих кулінарів, якій доведеться пройти понад п’ятдесят індивідуальних і командних конкурсів, щоб поборотися за головний приз і заповітне звання «МастерШеф».

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