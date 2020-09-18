Уже завтра в эфире телеканала СТБ зрители смогут насладиться просмотром четвертого выпуска 10 сезона кулинарного шоу «МастерШеф». На прошлой неделе участники проекта прошли первые конкурсы двадцатки. Но какие их блюда доведут Эктора до истерики? Подробности ― далее в материале.

В новом выпуске проекта «МастерШеф»-10 19 кулинаров-аматоров разделятся на две команды, чтобы приготовить на свое усмотрение по четыре ресторанных блюда: закуску, первое блюдо, основное блюдо и десерт. Но, конечно же, не все так просто. Каждая команда должна выбрать или ограничение, или привилегию и для себя, и для команды-соперника. Например, если синие выберут ограничение готовить в наручниках, то оно распространится и на их команду, и на красных. Кто из участников пойдет на то, чтобы облегчить условия для всех, а кто же рискнет выбрать ограничения?

Судьи: Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская, Владимир Ярославский

Video: 4 выпуск «МастерШеф»-10: чье блюдо из куриных голов Эктор раскритикует в пух и прах? Уже завтра в эфире телеканала СТБ зрители смогут насладиться просмотром четвертого выпуска 10 сезона кулинарного шоу МастерШеф

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