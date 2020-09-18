Уже завтра в ефірі телеканалу СТБ глядачі зможуть насолодитися переглядом четвертого випуску 10 сезону кулінарного шоу «МастерШеф». Минулого тижня учасники проєкту пройшли перші конкурси двадцятки. Але які їхні страви доведуть Ектора до істерики? Подробиці ― далі в матеріалі.

У новому випуску проєкту «МастерШеф»-10 19 кулінарів-аматорів поділяться на дві команди, щоб приготувати на свій розсуд по чотири ресторанних страви: закуску, першу страву, основну страву і десерт. Однак, звичайно ж, не все так просто. Кожна команда повинна вибрати або обмеження, або привілей і для себе, і для суперників. Наприклад, якщо сині оберуть обмеження готувати в наручниках, то воно пошириться і на їхню команду, і на червоних. Хто з учасників піде на те, щоб полегшити умови для всіх, а хто ж ризикне вибрати обмеження?

Судді: Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська, Володимир Ярославський

Video: 4 випуск «МастерШеф»-10: чию страву з курячих голів ущент розкритикує Ектор? Уже завтра в ефірі телеканалу СТБ глядачі зможуть насолодитися переглядом четвертого випуску 10 сезону кулінарного шоу МастерШеф

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