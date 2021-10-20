Привітання з Міжнародним днем кухаря у віршах
Міжнародний день кухаря — професійне свято кулінарів, які радують людей у всьому світі гастрономічними дивами. Обирайте привітання з Міжнародним днем кухаря у віршах, щоб порадувати близьких на честь цього «смачного» свята! А також читайте історію походження Міжнародного дня кухаря у нашому матеріалі.
Історія свята
Щороку 20 жовтня усі кухарі світу приймають вітання на свою адресу. Міжнародний день кухаря був затверджений Всесвітньою асоціацією кухарів ще 2004 року. Цей день — демонстрація поваги до чоловіків і жінок кухарів, які щодня невпинно створюють гастрономічні шедеври. Вважається, ідею свята запропонував Білл Галлахер, вельмишановний президент Всесвітньої асоціації кулінарів.
Всесвітня Асоціація співтовариств шеф-кухарів прийняла в свої ряди близько восьми мільйонів осіб. День кухаря відзначають у 70 країнах світу.
У день свята кулінари проводять різноманітні заходи: майстер-класи, дегустації, конкурси. Кухарів-професіоналів і аматорів вшановують, дають можливість показати свої кулінарні нововведення, похвалитися талантом або просто навчитися чомусь новому.
Людина, яка вибрала професію кухаря, майже завжди є творчою особистістю. Кулінари — це завжди охайні, уважні, відповідальні і акуратні фахівці. У них багата уява, оскільки необхідно придумувати нові поєднання смаків, відповідати кухні тієї чи іншої культури і, звичайно ж, обмірковувати до найдрібніших деталей подачу кожної страви. Кухарі — люди-лідери, які ведуть за собою команду однодумців. А тому їм необхідно постійно аналізувати і зрозумілою мовою доносити свої ідеї. Крім того, вони контролюють безпеку і чистоту на кухні, а також технологію приготування усіх страв.
Редакція сайту stb.ua вітає усіх кухарів, учасників проекту «МастерШеф», суддів та експертів цього та інших кулінарних шоу з їхнім професійним святом!
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Привітання з Днем кухаря у віршах
Багато щастя та здоров’я
Кухарці ми бажаємо!
Адже готуєш ти з любов’ю,
Добре ми це знаємо!
Говоримо тобі спасибі,
Що так смачно годуєш нас,
Вся їжа ну просто диво!
Видно, що ти вищий клас!
***
У жовтні ми відзначаємо
Усі День кухарів.
Кухарку вітаємо!
Багато добрих слів
Скажімо їй за смакоту,
Що готує нам,
Побажаєм їй здоров’я
І наллємо сто грам!
***
Слава, слава кухарям,
Адже вони готують нам,
Смачно так, що просто диво!
Прикрашають все красиво,
Але сьогодні свято їх,
Присвятимо їм цей вірш!
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