Привітання з Днем ​​кухаря у віршах

Міжнародний день кухаря — професійне свято кулінарів, які радують людей у всьому світі гастрономічними дивами. Обирайте привітання з Міжнародним днем ​​кухаря у віршах, щоб порадувати близьких на честь цього «смачного» свята! А також читайте історію походження Міжнародного дня кухаря у нашому матеріалі.

Щороку 20 жовтня усі кухарі світу приймають вітання на свою адресу. Міжнародний день кухаря був затверджений Всесвітньою асоціацією кухарів ще 2004 року. Цей день — демонстрація поваги до чоловіків і жінок кухарів, які щодня невпинно створюють гастрономічні шедеври. Вважається, ідею свята запропонував Білл Галлахер, вельмишановний президент Всесвітньої асоціації кулінарів.

Всесвітня Асоціація співтовариств шеф-кухарів прийняла в свої ряди близько восьми мільйонів осіб. День кухаря відзначають у 70 країнах світу.

У день свята кулінари проводять різноманітні заходи: майстер-класи, дегустації, конкурси. Кухарів-професіоналів і аматорів вшановують, дають можливість показати свої кулінарні нововведення, похвалитися талантом або просто навчитися чомусь новому.

Людина, яка вибрала професію кухаря, майже завжди є творчою особистістю. Кулінари — це завжди охайні, уважні, відповідальні і акуратні фахівці. У них багата уява, оскільки необхідно придумувати нові поєднання смаків, відповідати кухні тієї чи іншої культури і, звичайно ж, обмірковувати до найдрібніших деталей подачу кожної страви. Кухарі — люди-лідери, які ведуть за собою команду однодумців. А тому їм необхідно постійно аналізувати і зрозумілою мовою доносити свої ідеї. Крім того, вони контролюють безпеку і чистоту на кухні, а також технологію приготування усіх страв.

Редакція сайту stb.ua вітає усіх кухарів, учасників проекту «МастерШеф», суддів та експертів цього та інших кулінарних шоу з їхнім професійним святом!

Багато щастя та здоров’я

Кухарці ми бажаємо!

Адже готуєш ти з любов’ю,

Добре ми це знаємо!

Говоримо тобі спасибі,

Що так смачно годуєш нас,

Вся їжа ну просто диво!

Видно, що ти вищий клас!

***

У жовтні ми відзначаємо

Усі День кухарів.

Кухарку вітаємо!

Багато добрих слів

Скажімо їй за смакоту,

Що готує нам,

Побажаєм їй здоров’я

І наллємо сто грам!

***

Слава, слава кухарям,

Адже вони готують нам,

Смачно так, що просто диво!

Прикрашають все красиво,

Але сьогодні свято їх,

Присвятимо їм цей вірш!

