Сьогодні, 20 жовтня 2021 року, – Міжнародний день кухаря. Ці люди роблять наше життя смачнішим і ситнішим, тому пропустити це свято ми не можемо. Хочете дізнатися більше про це смачне торжество? Тоді читайте наш матеріал!

Усі знають, що обов’язковий елемент кухарського одягу – ковпак. Але коли та де з’явилася ця цікава задумка? У ХVII столітті англійський король виявив у тарілці з супом муху! Розгнівавшись, монарх вирішив контролювати всіх кухарів за допомогою спеціальної людини, яка повинна була стежити за порядком на кухні. Та людина й придумала правило носіння ковпаків.

Факти вперто підтверджують, що найуспішніші кулінари – це чоловіки, а не жінки. Можливо, причина цього приховується у тому, що смакова чутливість у чоловіків вища, ніж у представниць прекрасної статі.

Найкращі традиції Дня кухаря – встановлення рекордів для Книги рекордів Гіннесса: найбільша піца, хот-дог, морозиво. Кухарі вельми винахідливі щодо цього, а перспектива закарбувати своє ім’я в історії кулінарії підбурює ще більше!

Редакція сайту stb.ua вітає усіх кухарів, учасників проекту «МастерШеф», суддів та експертів цього та інших кулінарних шоу з їхнім професійним святом!

