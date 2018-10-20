Поздравления с Днем повара в стихах

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Телеканал СТБ / Поздравления с Международным днем повара в стихах

Поздравления с Международным днем повара в стихах

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Международный день повара – профессиональный праздник кулинаров, которые радуют людей по всему миру гастрономическими изысками. Выбирайте поздравления с Международным днем повара в стихах, чтобы порадовать близких в честь этого «вкусного» праздника! А также читайте историю происхождения Международного дня повара в нашем материале.

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История праздника

Ежегодно 20 октября все повара мира принимают поздравления в свой адрес. Международный день повара был утвержден Всемирной ассоциацией поваров ещё в 2004 году. Этот день — демонстрация уважения к мужчинам и женщинам поварам, которые каждый день неустанно создают гастрономические шедевры. Считается, идею праздника предложил Билл Галлахер, многоуважаемый президент Всемирной ассоциации кулинаров.

Всемирная Ассоциация сообществ шеф-поваров приняла в свои ряды около восьми миллионов человек. День повара отмечают в 70 странах мира.

В день праздника кулинары проводят всевозможные мероприятия: мастер-классы, дегустации, конкурсы. Поваров-профессионалов и аматоров чествуют, дают возможность показать свои кулинарные новшества, похвастаться талантом или просто научиться чему-то новому.

Человек, выбравший профессию повара, почти всегда является творческой личностью. Кулинары – это всегда чистоплотные, внимательные, ответственные и аккуратные специалисты. У них богатое воображение, поскольку необходимо придумывать новые сочетания вкусов, соответствовать кухне той или иной культуры и, конечно же, обдумывать до мельчайших деталей подачу каждого блюда. Повара – люди-лидеры, которые ведут за собой команду единомышленников. А потому им необходимо постоянно анализировать и внятно доносить свои идеи. Кроме того, они контролируют безопасность и чистоту на кухне, а также технологию приготовления всех блюд.

Редакция сайта stb.ua поздравляет всех звезд-поваров, участников кулинарного проекта «МастерШеф», судей и экспертов других шоу с их профессиональным праздником!  

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Поздравления с Днем повара в стихах

Вас поздравляем, повара.

Вы в своем деле мастера!

Пускай на кухне всякий раз

Всё получается у вас.

Пусть ничего не пригорит,

У всех пусть будет аппетит.

Пусть ваши блюда удивляют

И вмиг с тарелок исчезают.

Пусть будут вас всегда ценить

И от души благодарить.

***

Нет прекраснее работы,

Чем на кухне колдовать,

Кулинарные заботы

Вкусно преодолевать!

Мастерство пусть не подводит

И плита будет шустра,

А ещё — растут доходы:

Вас с Днём повара, ура!

***

Гремят кастрюли, и пыхтит плита.

Опять на кухне закипит работа.

Жизнь повара не так уж и проста.

Готовка, жарка, разные заботы.

Фуршеты, пир, ланч-бокс, простой обед.

Обязанностей у поваров немало.

Недаром их прославил целый свет

И праздник подарил особо главный.

День повара — это не просто, нынче, дата.

А повод повара в работе поддержать.

Ведь у него всегда все на подхвате.

С Днем повара! Спасибо! Так держать!

***

Мы желаем поварам,

Первоклассным мастерам:

Счастья в жизни, вкусных блюд,

Чтоб хвалили там и тут!

Чтоб профессию любили,

Труд, чтоб свой, всегда ценили,

И готовили так вкусно,

Уникально и искусно!

Чтоб едой все восхищались,

К Вам вернуться, чтоб старались…

Ведь вкуснейшая еда —

Это счастье, на года!

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