Поздравления с Днем повара в стихах

Международный день повара – профессиональный праздник кулинаров, которые радуют людей по всему миру гастрономическими изысками. Выбирайте поздравления с Международным днем повара в стихах, чтобы порадовать близких в честь этого «вкусного» праздника! А также читайте историю происхождения Международного дня повара в нашем материале.
История праздника
Ежегодно 20 октября все повара мира принимают поздравления в свой адрес. Международный день повара был утвержден Всемирной ассоциацией поваров ещё в 2004 году. Этот день — демонстрация уважения к мужчинам и женщинам поварам, которые каждый день неустанно создают гастрономические шедевры. Считается, идею праздника предложил Билл Галлахер, многоуважаемый президент Всемирной ассоциации кулинаров.
Всемирная Ассоциация сообществ шеф-поваров приняла в свои ряды около восьми миллионов человек. День повара отмечают в 70 странах мира.
В день праздника кулинары проводят всевозможные мероприятия: мастер-классы, дегустации, конкурсы. Поваров-профессионалов и аматоров чествуют, дают возможность показать свои кулинарные новшества, похвастаться талантом или просто научиться чему-то новому.
Человек, выбравший профессию повара, почти всегда является творческой личностью. Кулинары – это всегда чистоплотные, внимательные, ответственные и аккуратные специалисты. У них богатое воображение, поскольку необходимо придумывать новые сочетания вкусов, соответствовать кухне той или иной культуры и, конечно же, обдумывать до мельчайших деталей подачу каждого блюда. Повара – люди-лидеры, которые ведут за собой команду единомышленников. А потому им необходимо постоянно анализировать и внятно доносить свои идеи. Кроме того, они контролируют безопасность и чистоту на кухне, а также технологию приготовления всех блюд.
Редакция сайта stb.ua поздравляет всех звезд-поваров, участников кулинарного проекта «МастерШеф», судей и экспертов других шоу с их профессиональным праздником!
Больше по теме: Хэллоуин 2018: история и традиции праздника
Поздравления с Днем повара в стихах
Вас поздравляем, повара.
Вы в своем деле мастера!
Пускай на кухне всякий раз
Всё получается у вас.
Пусть ничего не пригорит,
У всех пусть будет аппетит.
Пусть ваши блюда удивляют
И вмиг с тарелок исчезают.
Пусть будут вас всегда ценить
И от души благодарить.
***
Нет прекраснее работы,
Чем на кухне колдовать,
Кулинарные заботы
Вкусно преодолевать!
Мастерство пусть не подводит
И плита будет шустра,
А ещё — растут доходы:
Вас с Днём повара, ура!
***
Гремят кастрюли, и пыхтит плита.
Опять на кухне закипит работа.
Жизнь повара не так уж и проста.
Готовка, жарка, разные заботы.
Фуршеты, пир, ланч-бокс, простой обед.
Обязанностей у поваров немало.
Недаром их прославил целый свет
И праздник подарил особо главный.
День повара — это не просто, нынче, дата.
А повод повара в работе поддержать.
Ведь у него всегда все на подхвате.
С Днем повара! Спасибо! Так держать!
***
Мы желаем поварам,
Первоклассным мастерам:
Счастья в жизни, вкусных блюд,
Чтоб хвалили там и тут!
Чтоб профессию любили,
Труд, чтоб свой, всегда ценили,
И готовили так вкусно,
Уникально и искусно!
Чтоб едой все восхищались,
К Вам вернуться, чтоб старались…
Ведь вкуснейшая еда —
Это счастье, на года!