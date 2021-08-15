Гороскоп на неделю с 16 по 22 августа 2021 года расскажет, какие повороты судьбы уготовили звёзды для каждого знака зодиака. Кому стоит ждать приятных перемен в личной и профессиональной жизни, а кто должен разговаривать с партнером и решать все проблемы сразу же? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 16 по 22 августа 2021 года от экспертов СТБ.

Больше по теме: Гороскоп на август 2021 от Хаяла Алекперова: чего ждать каждому из знаков зодиака

Гороскоп на неделю — Овен

Неделя обещает быть весьма продуктивной. Вам может поступить интересное предложение по работе, однако звёзды советуют отнестись к нему с особой осторожностью. Также Овнам стоит контролировать свои эмоции: одно слово может полностью разрушить отношения, которые вы так долго выстраивали.

Гороскоп на неделю — Телец

Эта неделя для Тельцов будет насыщенной. Вы сможете завершить важные проекты и получите много новостей, связанных с наследством или документами. Не исключено, что родственники обратятся к вам за помощью. Однако звёзды советуют не делать ничего в ущерб себе. Выходные проведите наедине со своей половинкой. Тем же Тельцам, которые пока одиноки, не стоит расстраиваться: в скором времени вас ждет приятное знакомство.

Гороскоп на неделю — Близнецы

Близнецов ожидает очень насыщенная неделя. Не исключены командировки или просто небольшие путешествия, во время которого вы познакомитесь с интересными людьми. Также ожидаются приятные перемены в финансовом плане. У вас появится возможность закрыть все свои долги. Однако звёзды советуют не сорить деньгами, а оставить немного про запас.

Гороскоп на неделю — Рак

Раков ожидает плодотворная неделя. Звёзды советуют очень внимательно относиться к любой информации, которую вы получите в первой половине недели. Она может в будущем принести вам неплохие дивиденды. Однако не стоит заниматься шантажом. Помните: главное — это ваша репутация. Если вы её испортите, то возобновить доверие партнеров будет очень сложно.

Гороскоп на неделю — Лев

Львов ждет неделя восстановления. Есть шанс излечиться от сложных заболеваний и привести свое тело и душу в форму. В отношении финансов все стабильно. Не стоит искать новые источники дохода. Однако, начиная со среды, Львы будут полностью поглощены домашними хлопотами, что негативно скажется на взаимоотношениях с любимым человеком. Также звёзды советуют не давить своим авторитетом на детей. Дайте им возможность проявить самостоятельность.

Гороскоп на неделю — Дева

Немного конфликтная неделя. Не пытайтесь всем доказать свою правоту. Это никого не интересует, зато может испортить вам настроение на несколько дней. В отношении финансов звёзды советуют приберечь немного денег, которые через время лучше вложить в ремонт или покупку крупной бытовой техники. Откажитесь от путешествий. Сейчас они некстати.

Гороскоп на неделю — Весы

Весов ждет непростая неделя. В отношениях с любимым человеком возможны серьёзные размолвки, которые, если вы не начнете слышать друг друга, могут привести к разрыву отношений. Однако, если даже это случится, не пытайтесь вернуть всё на круги своя. Назад дороги нет. Пришло время новой жизни. И она может быть еще лучше.

Больше по теме: Финансовый гороскоп на август 2021 по знакам зодиака от Хаяла Алекперова

Гороскоп на неделю — Скорпион

Первая половина недели благоприятна для покупки недвижимости, предметов роскоши, а также для обустройства дома. Только учтите: если полностью погрузитесь в решение жилищных и семейных вопросов, забыв о служебных обязанностях, начальство будет недовольно. Во всем нужен баланс. Не бросайтесь в крайности.

Гороскоп на неделю — Стрелец

Прекрасная неделя для решения затянувшихся конфликтов на работе и дома. Новые знакомства принесут много положительных эмоций и расширят ваши социальные навыки. Ближе к четвергу вам может поступить весьма заманчивое деловое предложение, но, прежде чем согласиться, хорошенько взвесьте все плюсы и минусы.

Гороскоп на неделю — Козерог

Удачный период для улучшения финансового положения. Есть шанс обзавестись полезными связями, благодаря которым перед вами откроются новые горизонты. Правда, вместе с тем могут возникнуть немалые разногласия со второй половинкой, которые здорово попортят вам нервы. Звёзды советуют быть более терпимым и не принимать поспешных решений, о которых со временем вы можете пожалеть.

Гороскоп на неделю — Водолей

У Водолеев намечаются приятные перемены в жизни. Возможно, вы обзаведётесь новым другом. Если вы сомневаетесь в принятии какого-либо важного решения, не стоит спрашивать совета, прислушайтесь к своему сердцу. Оно подскажет.

Гороскоп на неделю — Рыбы

Очень плодотворная неделя. Вы сможете подняться на одну ступень выше, освоить новые навыки и хорошо зарекомендовать себя перед начальством. В отношениях с любимым человеком есть некоторая недосказанность. Звёзды советуют не замалчивать проблему и сразу её обсуждать. В противном случае в скором будущем вас ждет расставание.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.