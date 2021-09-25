Гороскоп на 26 сентября 2021 года даст ответ, как встречать новую неделю и последние дни сентября. Кто может поймать удачу за хвост, а кому грозят травмы? Читайте гороскоп на 26 сентября от экстрасенсов СТБ.

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Овен

День результатов для Овнов: все, что вы будете делать, увенчается успехом. На работе отметят ваши старания и достойно вознаградят.

Телец

Судьба будет особенно благосклонна к Тельцам . Звонок или поездка к близкому человеку могут принести невероятную радость.

Близнецы

Недавние финансовые операции могут принести приятный результат. Возможно обострение хронических болезней, если вовремя не обратить внимание на тревожные знаки.

Рак

У Раков день трансформации ― неприятные на первый взгляд события будут заканчиваться исключительно позитивно и продуктивно. Новое знакомство может подарить друга или кого-то ближе.

Лев

Если пожертвовать своим эго, то можете получить выгоду в казалось бы безнадежном деле. В воскресенье стоит опасаться конфликтных ситуаций ― они могут повлиять на карьеру.

Дева

Вам могут открыться новые перспективные дела, если будете особенно внимательными. Близкий человек может помочь с достижением заветной мечты.

Весы

Если Весы снова будут пытаться пожертвовать собой ради помощи другу, то неделя может закончиться проблемами со здоровьем.

Скорпион

Не стоит доверять людям, которые отговаривают Скорпионов от новых амбициозных идей. В воскресенье можно начинать воплощать новый план действий.

Стрелец

Время разобраться в себе и провести подсчет выполненных задач за сентябрь. Прилив энергии позволит мобилизовать скрытые ресурсы.

Козерог

Вероятная встреча со старыми знакомыми может повлиять на планы Козерога на ближайшие месяцы. Время для обретения душевного спокойствия.

Водолей

Не стоит в воскресенье откровенничать ни на какие темы. Время обратить внимание на свое здоровье и позволить себе что-то новое и приятное.

Рыбы

В последние дни сентября стоит сосредоточить внимание на работе. Если не заниматься самокопанием, то можно получить перспективное задание от начальства.

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