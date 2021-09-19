гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября

Астрологический прогноз на неделю с 20 по 26 сентября 2021 расскажет, что приготовили звезды для каждого знака зодиака. Кого ожидает успех в работе, а кому стоит проводить больше времени с семьей? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 20 по 26 сентября 2021 года от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Пришло время для изменений и проявления инициативы. Ваши идеи, какими бы радикальными они ни казались поначалу, в конечном итоге будут оценены и приняты. Вы сможете завоевать расположение начальства своим блестящим умом и остроумием. Только не отвлекайтесь по пустякам. Отношения, которые начинаются сейчас, могут превратиться в долгосрочные союзы.

Телец

Вы не можете больше следовать шаблонам. Пора развивать в себе гибкость, и чем быстрее вы научитесь приспосабливаться к новым нормам, тем лучше будет для вас. Будьте готовы к тому, что на этой неделе планы могут измениться в любой момент.

Близнецы

На этой неделе звезды предвещают Близнецам важный разговор с начальством. Его исход зависит от вашей целеустремленности и решительности. В конце недели возможны разногласия в семье. Старайтесь прислушиваться к мнению родных и не говорить того, о чем потом пожалеете.

Рак

Не увлекайтесь чужими мечтами. Вы можете начать новую деятельность, но вам рекомендуется сохранять осторожность. Что касается здоровья, вы, наконец, снова на пути к более здоровой версии себя. Продолжайте в том же духе.

Лев

На этой неделе вы будете востребованы в социальной и профессиональной сфере. Будьте готовы установить границы с теми, кто берет гораздо больше, чем отдает. Ваши расходы могут оказаться чрезмерными, если вы не сможете сдержать желания тратить деньги впустую.

Дева

Удача будет на вашей стороне на этой неделе. На вашем пути может появиться возможность, которая будет выглядеть слишком хорошей, чтобы быть правдой. Прежде чем использовать ее, прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Взвесьте все за и против и при необходимости обратитесь за помощью к близким людям.

Весы

Беспокойство о деньгах не принесет вам нужный доход. Пришло время закатать рукава и искать альтернативные решения. Ваши стратегии должны быть пересмотрены. На этой неделе стоит вернуть все долги.

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Скорпион

В начале недели у Скорпионов возможны сложности в общении с другими людьми. Вам может потребоваться немного времени, чтобы перевести дух. Вероятны трудности в выборе. В таком случае следуйте своему сердцу, а не толпе.

Стрелец

Эта неделя будет началом перемен в жизни Стрельцов. Пора подготовиться к ним морально, эмоционально и духовно. Проводите больше времени с семьей. Их поддержка поможет в принятии сложных решений и покажет, куда двигаться дальше.

Козерог

На этой неделе ваши способности к многозадачности могут подвергнуться проверке, когда к привычным обязательствам добавятся неожиданные дела. Старайтесь подходить ко всему практично, расставляйте правильные приоритеты. В конце недели вы можете встретить свою родственную душу.

Водолей

Не лучшее время для путешествий. Постарайтесь перенести все планы, связанные с переездом или дальним выездом. В работе все будет спокойно. Займитесь теми вещами, которые помогут вам реализоваться в будущем.

Рыбы

Вы знаете, чего хотите и куда идете. На этой неделе вы сможете быстро и эффективно закончить все незавершенные проекты. Отношения, которые начинаются на этом этапе, могут длиться недолго, но они принесут полезный опыт.

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