Астрологічний прогноз на тиждень з 20 по 26 вересня 2021 року розповість, що приготували зірки для кожного знака зодіаку. На кого чекає успіх у роботі, а кому варто проводити більше часу з сім’єю? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 20 по 26 вересня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Настав час для змін і прояву ініціативи. Ваші ідеї, хоч би якими радикальними вони здавалися спочатку, у підсумку будуть оцінені і прийняті. Ви зможете завоювати прихильність керівництва своїм блискучим розумом і дотепністю. Тільки не відволікайтеся на дрібниці. Стосунки, які починаються зараз, можуть перетворитися на довгострокові союзи.

Ви не можете більше слідувати шаблонами. Час розвивати в собі гнучкість, і що швидше ви навчитеся пристосовуватися до нових норм, то краще буде для вас. Будьте готові до того, що на цьому тижні плани можуть змінитися в будь-який момент.

На цьому тижні зірки віщують Близнюкам важливу розмову з керівником. Її результат залежатиме від вашої цілеспрямованості і рішучості. Наприкінці тижня можливі розбіжності в сім’ї. Намагайтеся прислухатися до думки рідних і не говорити те, про що потім пошкодуєте.

Не захоплюйтеся чужими мріями. Ви можете почати нову діяльність, але вам рекомендується зберігати обережність. Що стосується здоров’я, ви, нарешті, знову на шляху до більш здорової версії себе. Продовжуйте так і далі.

На цьому тижні ви будете затребувані в соціальній і професійній сферах. Будьте готові встановити межі з тими, хто бере набагато більше, ніж віддає. Ваші витрати можуть виявитися надмірними, якщо ви не зможете стримати бажання витрачати гроші даремно.

Удача буде на вашому боці цього тижня. На вашому шляху може з’явитися можливість, яка здаватиметься занадто гарною, щоб бути правдою. Перш ніж прийняти її, прислухайтеся до свого внутрішнього голосу. Зважте всі за і проти і за необхідності зверніться по допомогу до близьких людей.

Переживання через гроші не принесе вам потрібного доходу. Настав час засукати рукави і шукати альтернативні рішення. Ваші стратегії треба переглянути. На цьому тижні варто повернути всі борги.

На початку тижня у Скорпіонів можливі труднощі у спілкуванні з іншими людьми. Вам може знадобитися трохи часу, щоб перевести дух. Імовірні труднощі у виборі. У такому випадку прислухайтеся до свого серця, а не до натовпу.

Цей тиждень буде початком змін у житті Стрільців. Час підготуватися до них морально, емоційно і духовно. Проводьте більше часу з сім’єю. Їхня підтримка допоможе в ухваленні складних рішень і покаже, куди рухатися далі.

На цьому тижні ваші здібності до багатозадачності можуть піддатися перевірці, коли до звичних зобов’язань додадуться несподівані справи. Намагайтеся підходити до всього практично, розставляйте правильні пріоритети. Наприкінці тижня ви можете зустріти свою споріднену душу.

Зараз не найкращий час для подорожей. Постарайтеся перенести всі плани, пов’язані з переїздом або дальнім виїздом. У роботі все буде спокійно. Займіться тими речами, які допоможуть вам реалізуватися в майбутньому.

Ви знаєте, чого хочете і куди йдете. Цього тижня ви зможете швидко і ефективно закінчити всі незавершені проєкти. Стосунки, які починаються на цьому етапі, можуть тривати недовго, але вони принесуть корисний досвід.

