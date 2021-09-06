Что приготовил новый месяц всем знакам зодиака? Чтобы провести его правильно и успешно, стоит ознакомиться с советами звезд. Читайте гороскоп на сентябрь от Хаяла Алекперова.

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Гороскоп на сентябрь — Овен

Начало осени порадует Овнов положительными изменениями в сфере карьеры. Вполне вероятен карьерный рост, или вам поручат проект, о котором вы давно мечтали. В отношениях с близкими людьми старайтесь избегать споров. Сейчас серьезные конфликты могут разгореться даже с маленькой искры.

Гороскоп на сентябрь — Телец

В сентябре Тельцы почувствуют прилив сил и энергии. Не упустите момент, чтобы покорить те вершины, о которых вы давно мечтали. Конец месяца ― удачное время, чтобы завершить начатые дела. На вашем пути будет минимальное количество преград. Главное ― побороть свою лень.

Гороскоп на сентябрь — Близнецы

Звезды советуют Близнецам быть максимально внимательными в решении рутинных задач. Именно здесь представители знака рискуют допустить большое количество ошибок. В середине сентября стоит быть максимально внимательным к своему здоровье. Есть риск, что хронические заболевания напомнят о себе в самый неожиданный момент.

Гороскоп на сентябрь — Рак

Не стоит торопиться с выводами о происходящих событиях. То, что кажется вам неудачным стечением обстоятельств, может сыграть вам на руку. Главное ― вовремя посмотреть на ситуацию под другим углом. Конец сентября сулит Ракам судьбоносные встречи. На вашем пути появятся люди, которые положительно повлияют на вашу жизнь.

Гороскоп на сентябрь — Лев

Расположение небесных тел в сентябре может подталкивать Львов к чрезмерной импульсивности и эмоциональности. А потому не исключено, что представители знака то и дело будут оказываться в эпицентре конфликтов. Совет звезд ― не распылять свою энергию попусту. Из-за споров и попыток доказать собственную правоту вы можете упустить немало удачных возможностей.

Гороскоп на сентябрь — Дева

Начало месяца порадует Дев новыми перспективами. То, что раньше казалось недосягаемой мечтой, в сентябре может стать реальной целью. Ваша задача – не упустить момент и использовать все возможности для достижения желаемого результата. В семейной сфере возможны конфликты с близкими людьми. Чтобы этого избежать, старайтесь быть сдержаннее в общении с родственниками.

Гороскоп на сентябрь — Весы

В этот период свойственная Весам тяга к самопожертвованию может достичь своего пика. Решать проблемы и вопросы окружающих представители знака могут даже во вред себе. И здесь лучше вовремя сказать себе «стоп». Иначе свои дела вы можете «запустить» до состояния, когда помощь понадобится уже вам.

Гороскоп на сентябрь — Скорпион

Начало сентября ― благоприятное время для новых начинаний. За что бы ни взялись Скорпионы в этот период, удача будет им сопутствовать. Главное при этом ― держаться подальше от людей, которые пытаются отговорить вас от активных действий, вселяя пессимизм и сомнения.

Гороскоп на сентябрь — Стрелец

Этот месяц преподнесет Стрельцам возможность получше разобраться в себе, открыв новые таланты и возможности. В середине сентября звезды советуют Стрельцам запланировать больше важных дел. Если не будете откладывать текущую работу «на потом», сможете многого добиться.

Гороскоп на сентябрь — Козерог

Начало осени ― благоприятное время для Козерогов, чтобы воплотить свои планы в жизнь. Главное при этом ― быть уверенней в себе и чаще доверять собственной интуиции. В конце сентября возможны неожиданные встречи со старыми друзьями. Постарайтесь выделить время для душевных посиделок. Это принесет не только положительные эмоции, но и вдохновение, которое так вам необходимо.

Гороскоп на сентябрь — Водолей

В этом месяце звезды советуют Водолеям быть осторожнее в общении с окружающими людьми. Постарайтесь ни с кем не откровенничать и не распространяться о своих планах и целях. Так как есть большая вероятность, что недоброжелатели захотят «вставить вам палки в колеса». В середине сентября старайтесь бережнее относиться к своему здоровью ― ваш иммунитет будет ослаблен.

Гороскоп на сентябрь — Рыбы

В этот период Рыбы могут углубиться в «самокопание». Но из-за этих попыток разобраться в себе и в отношениях с окружающими вы рискуете упустить немало удачных возможностей в профессиональной сфере деятельности. Совет звезд ― не зацикливаться на своих ошибках, а с головой уйти в работу.

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