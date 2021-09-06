Что сулят звезды в финансовом плане всем знакам зодиака? Кому следует быть более экономным? А кого ждут большие прибыли и доходы? Читайте финансовый гороскоп от Хаяла Алекперова.

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Финансовый гороскоп — Овен

Начало осени ― удачное время для весомых покупок. Расположение небесных тел будет способствовать получению прибыли. А потому потраченное вернется к вам очень быстро.

Финансовый гороскоп — Телец

В этот период Тельцам стоит быть аккуратнее с долгами. Особенно, если это вы кому-то одалживаете деньги. Будьте готовы, что все может пойти не по плану. И нужная сумма вернётся к вам не так скоро.

Финансовый гороскоп — Близнецы

В этот период Близнецы могут часто идти на поводу собственных эмоций. А потому импульсивные покупки и спонтанные траты могут стать обычным делом. Чтобы этого избежать, старайтесь четко планировать свой бюджет.

Финансовый гороскоп — Рак

Начало сентября сулит Ракам нежданную прибыль. Скорее всего, свои дивиденды принесут ваши былые старания в профессиональной сфере. Как бы там ни было, не стоит чересчур экономить. Постарайтесь порадовать себя покупками.

Финансовый гороскоп — Лев

Главной графой расходов в этом месяце для представителей знака может стать бытовая сфера. И здесь, чтобы сэкономить, старайтесь вовремя решить возникшие проблемы. Так как проволочки могут измеряться не только днями и часами, но ещё и кругленькими суммами.

Финансовый гороскоп — Дева

Сентябрь порадует Дев позитивными переменами в финансовой сфере. Представители знака могут легко найти дополнительные источники дохода. Главное ― не бояться трудностей и смело браться за новые начинания.

Финансовый гороскоп — Весы

В этот период Весам стоит быть осторожнее. Финансовые дела старайтесь вести только с людьми, в которых уверены на все сто. Так как есть большой риск столкнуться с нечестными партнерами.

Финансовый гороскоп — Скорпион

Начало осени порадует Скорпионов возвращением старых долгов. Кроме того, есть большая вероятность выгодных капиталовложений. Главное при этом ― принимать решения, опираясь не только на свой опыт, но и на советы близких.

Финансовый гороскоп — Стрелец

В этом месяце звезды сулят Стрельцам увеличение доходов. То и дело представители знака могут находить новые способы заработка. И здесь лучшим советчиком станет именно ваша интуиция. Так что чаще прислушивайтесь к своему шестому чувству.

Финансовый гороскоп — Козерог

В этот период вашим близким может понадобиться помощь. В том числе и финансовая. Будьте готовы подставить своё плечо.

Финансовый гороскоп — Водолей

Водолеям стоит чаще прислушиваться к советам окружающих. Полагаясь только на себя, можете сделать много неверных шагов. И к тому же вовсе не в сторону финансового успеха.

Финансовый гороскоп — Рыбы

В этот период Рыбам стоит очень быстро принимать решения, связанные с профессиональной сферой. Так как долгие раздумья и сомнения ― прямая дорога к финансовым потерям. Будьте смелее! Не упускайте возможности улучшить свое финансовое положение.

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