Що приготував новий місяць усім знакам зодіаку? Щоб провести його правильно й успішно, варто ознайомитися з порадами зірок. Читайте гороскоп на вересень від Хаяла Алекперова.

Більше на тему: Фінансовий гороскоп на вересень від Хаяла Алекперова

Початок осені порадує Овнів позитивними змінами у сфері кар’єри. Цілком імовірним є кар’єрне зростання, або вам доручать проєкт, про який ви давно мріяли. У стосунках з близькими людьми намагайтеся уникати суперечок. Зараз серйозні конфлікти можуть розгорітися навіть з маленької іскри.

У вересні Тельці відчують приплив сил та енергії. Не пропустіть момент, щоб підкорити ті вершини, про які ви давно мріяли. Кінець місяця — вдалий час, щоб завершити розпочаті справи. На вашому шляху буде мінімальна кількість перешкод. Головне — побороти свою лінь.

Зірки радять Близнюкам бути максимально уважними у вирішенні рутинних завдань. Саме тут представники знака ризикують допустити багато помилок. У середині вересня варто бути максимально уважним до свого здоров’я. Є ризик, що хронічні захворювання нагадають про себе в найнесподіваніший момент.

Більше на тему: Місячний календар на вересень 2021: вдалі дні для будь-яких починань

Не варто поспішати з висновками про події, що відбуваються. Те, що здається невдалим збігом обставин, може зіграти вам на руку. Головне — вчасно подивитися на ситуацію під іншим кутом. Кінець вересня обіцяє Ракам доленосні зустрічі. На вашому шляху з’являться люди, які позитивно вплинуть на ваше життя.

Розташування небесних тіл у вересні може підштовхувати Левів до надмірної імпульсивності й емоційності. А тому не виключено, що представники знака раз у раз будуть опинятися в епіцентрі конфліктів. Порада зірок — не розпорошувати свою енергію даремно. Через суперечки і спроби довести власну правоту ви можете втратити чимало вдалих можливостей.

Початок місяця порадує Дів новими перспективами. Те, що раніше здавалося недосяжною мрією, у вересні може стати реальною метою. Ваше завдання — не упустити момент і використовувати всі можливості для досягнення бажаного результату. У сімейній сфері можливі конфлікти з близькими людьми. Щоб цього уникнути, намагайтеся бути більш стриманими у спілкуванні з родичами.

Більше на тему: Любовний гороскоп на 2021 рік від Хаяла Алекперова

У цей період властива Терезам тяга до самопожертви може досягти свого піку. Вирішувати проблеми і питання інших представники знака можуть навіть на шкоду собі. І тут краще вчасно сказати собі «стоп». Інакше свої справи ви можете «запустити» до стану, коли допомога знадобиться вже вам.

Початок вересня — сприятливий час для нових починань. Хоч би за що взялися Скорпіони в цей період, удача буде їх супроводжувати. Головне при цьому — триматися подалі від людей, які намагаються відмовити вас від активних дій, вселяючи песимізм і сумніви.

Цей місяць принесе Стрільцям можливість краще розібратися в собі, відкривши нові таланти і можливості. В середині вересня зірки радять Стрільцям запланувати більше важливих справ. Якщо не будете відкладати поточну роботу «на потім», зможете багато чого досягти.

Початок осені — найсприятливіший час для Козерогів, щоб втілити свої плани в життя. Головне при цьому — бути впевненіше в собі і частіше довіряти власній інтуїції. Наприкінці вересня можливі несподівані зустрічі з давніми друзями. Постарайтеся виділити час для душевних посиденьок. Це принесе не тільки позитивні емоції, а й натхнення, яке так вам необхідне.

Більше на тему: Сонячні та місячні затемнення 2021: коли і до чого готуватися

У цьому місяці зірки радять Водоліям бути обережнішими у спілкуванні з оточенням. Постарайтеся ні з ким не бути відвертими і не розголошувати свої плани та цілі. Адже є велика ймовірність, що недоброзичливці захочуть вставити вам палиці в колеса. В середині вересня намагайтеся дбайливіше ставитися до свого здоров’я — ваш імунітет ослаблений.

У цей період Риби можуть заглибитися в «самокопання». Та через ці спроби розібратися в собі та стосунках з оточенням ви ризикуєте проґавити чимало вдалих можливостей у професійній сфері діяльності. Порада зірок — не зациклюватися на своїх помилках, а з головою поринути в роботу.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.