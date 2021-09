Що обіцяють зірки у фінансовому плані всім знакам зодіаку? Кому варто бути економнішим? А кого чекають великі прибутки і доходи? Читайте фінансовий гороскоп від Хаяла Алекперова.

Початок осені — вдалий час для великий покупок. Розташування небесних тіл сприятиме отриманню прибутку. А тому витрачене повернеться до вас дуже швидко.

У цей період Тельцям варто бути обережнішими з боргами. Особливо, якщо ви комусь позичаєте гроші. Будьте готові, що все може піти не за планом. І потрібна сума повернеться до вас не так скоро.

У цей період Близнюки можуть часто йти на поводу власних емоцій. А тому імпульсивні покупки і спонтанні витрати можуть стати звичайною справою. Щоб цього уникнути, намагайтеся чітко планувати свій бюджет.

Початок вересня обіцяє Ракам неочікуваний прибуток. Швидше за все, свої дивіденди принесуть ваші колишні старання у професійній сфері. Хай там як, не варто надто економити. Постарайтеся порадувати себе покупками.

Головною графою витрат у цьому місяці для представників знака може стати побутова сфера. І тут, щоб заощадити, намагайтеся вчасно вирішити виниклі проблеми. Адже зволікання можуть вимірюватися не тільки днями і годинами, а ще й кругленькими сумами.

Вересень порадує Дів позитивними змінами у фінансовій сфері. Представники знака можуть легко знайти додаткові джерела доходу. Головне — не боятися труднощів і сміливо братися за нові починання.

У цей період Терезам варто бути обережнішими. Фінансові справи намагайтеся вести тільки з людьми, у яких впевнені на всі сто. Адже є великий ризик зіткнутися з нечесними партнерами.

Початок осені порадує Скорпіонів поверненням старих боргів. Крім того, є велика ймовірність вигідних капіталовкладень. Головне при цьому — ухвалювати рішення, спираючись не тільки на свій досвід, а й на поради близьких.

У цьому місяці зірки обіцяють Стрільцям збільшення доходів. Раз у раз представники знака можуть знаходити нові способи заробітку. І тут найкращим порадником стане саме ваша інтуїція. Тож частіше прислухайтеся до свого шостого чуття.

У цей період вашим близьким може знадобитися допомога. У тому числі і фінансова. Будьте готові підставити своє плече.

Водоліям варто частіше прислухатися до порад оточення. Покладаючись тільки на себе, можете зробити багато хибних кроків. І до того ж зовсім не в бік фінансового успіху.

У цей період Рибам варто дуже швидко ухвалювати рішення, пов’язані з професійною сферою. Адже довгі роздуми і сумніви — пряма дорога до фінансових втрат. Будьте сміливішими! Не минайте можливості поліпшити своє фінансове становище.

