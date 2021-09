Гороскоп на 26 вересня 2021 року дасть відповідь, як зустрічати новий тиждень і останні дні вересня. Хто може спіймати удачу за хвіст, а кому загрожують травми? Читайте гороскоп на 26 вересня від екстрасенсів СТБ.

День результатів для Овнів: усе, що ви будете робити, увінчається успіхом. На роботі відзначать ваші старання і гідно винагородять.

Доля буде особливо прихильна до Тельців. Дзвінок або поїздка до близької людини можуть принести неймовірну радість.

Недавні фінансові операції можуть принести приємний результат. Можливе загострення хронічних хвороб, якщо вчасно не звернути увагу на тривожні знаки.

У Раків день трансформації ― неприємні на перший погляд події будуть закінчуватися виключно позитивно і продуктивно. Нове знайомство може подарувати друга або когось ближче.

Якщо пожертвувати своїм его, то можете отримати вигоду в здавалося б безнадійній справі. У неділю варто уникати конфліктних ситуацій ― вони можуть вплинути на кар’єру.

Вам можуть відкритися нові перспективні справи, якщо будете особливо уважними. Близька людина може допомогти з досягненням заповітної мрії.

Якщо Терези знову намагатимуться пожертвувати собою заради допомоги друзям, то тиждень може закінчитися проблемами зі здоров’ям.

Не варто довіряти людям, які відмовляють Скорпіонів від нових амбітних ідей. У неділю можна починати втілювати новий план дій.

Час розібратися в собі і підбити підсумки виконаних завдань за вересень. Приплив енергії дасть змогу мобілізувати приховані ресурси.

Імовірна зустріч з давніми знайомими може вплинути на плани Козерога на найближчі місяці. Час для здобуття душевного спокою.

Не варто говорити відверто ні з ким на жодні теми. Час звернути увагу на своє здоров’я і дозволити собі щось нове і приємне.

В останні дні вересня варто зосередити увагу на роботі. Якщо не займатися самокопанням, то можна отримати перспективне завдання від начальства.

