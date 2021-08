Гороскоп на тиждень з 16 по 22 серпня 2021 року розповість, які повороти долі підготували зірки для кожного знака зодіаку. Кому варто чекати приємних змін в особистому та професійному житті, а хто повинен розмовляти з партнером і вирішувати всі проблеми відразу ж? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 16 по 22 серпня 2021 року від експертів СТБ.

Більше на тему: Гороскоп на серпень 2021 від Хаяла Алекперова: чого чекати кожному із знаків зодіаку

Тиждень обіцяє бути дуже продуктивним. Вам може надійти цікава пропозиція по роботі, однак зірки радять поставитися до неї з особливою обережністю. Також Овнам варто контролювати свої емоції: одне необережне слово може повністю зруйнувати стосунки, які ви так довго вибудовували.

Цей тиждень для Тельців буде дуже насиченим. Ви зможете завершити важливі проєкти і отримаєте багато новин, пов’язаних зі спадщиною або документами. Не виключено, що родичі звернуться до вас по допомогу. Однак зірки радять не робити нічого на шкоду собі. Вихідні проведіть наодинці з другою половинкою. Тим же Тельцям, які поки самотні, не варто засмучуватися: незабаром на вас чекає приємне знайомство.

Близнюків чекає дуже насичений тиждень. Не виключені відрядження або просто невеликі подорожі, під час яких ви познайомитеся з цікавими людьми. Також очікуються приємні зміни у фінансовому плані. У вас з’явиться можливість закрити всі свої борги. Однак зірки радять не смітити грошима, а залишити трохи про запас.

Раків чекає плідний тиждень. Зірки радять дуже уважно ставитися до будь-якої інформації, яку ви отримаєте в першій половині тижня. Вона може в майбутньому принести вам непогані дивіденди. Однак не варто займатися шантажем. Пам’ятайте: головне — це ваша репутація. Якщо ви її зіпсуєте, то відновити довіру партнерів буде дуже складно.

Левів чекає тиждень відновлення. Є шанс вилікуватися від складних захворювань і привести своє тіло й душу у форму. У плані фінансів усе стабільно. Не варто шукати нові джерела доходу. Однак, починаючи з середи, Леви будуть повністю поглинені домашніми клопотами, що негативно позначиться на взаєминах з коханою людиною. Також зірки радять не тиснути своїм авторитетом на дітей. Дайте їм можливість проявити самостійність.

Трохи конфліктний тиждень. Не намагайтеся всім довести свою правоту. Це нікого не цікавить, зате може зіпсувати вам настрій на кілька днів. Щодо фінансів зірки радять приберегти трохи зайвих грошей, які згодом краще вкласти в ремонт чи купівлю великої побутової техніки. Відмовтеся від подорожей. Наразі вони недоречні.

Терезів чекає непростий тиждень. У стосунках із коханою людиною можливі серйозні сварки, які, якщо ви не почнете чути одне одного, можуть призвести до розриву. Однак, якщо навіть це станеться, не намагайтеся повернути все на кола свої. Назад дороги немає. Настав час нового життя. І воно може бути ще кращим.

Більше на тему: Фінансовий гороскоп на серпень 2021 по знаках зодіаку від Хаяла Алекперова

Перша половина тижня сприятлива для купівлі нерухомості, предметів розкоші, а також для облаштування оселі. Тільки врахуйте: якщо повністю поринете у вирішення житлових та сімейних питань, забувши про службові обов’язки, начальство буде невдоволене. У всьому потрібен баланс. Не впадайте в крайнощі.

Сприятливий тиждень для вирішення тривалих конфліктів на роботі і вдома. Нові знайомства принесуть багато позитивних емоцій і розширять ваші соціальні навички. Ближче до четверга вам може надійти доволі приваблива ділова пропозиція, але, перш ніж погодитися, добре зважте всі плюси і мінуси.

Вдалий період для поліпшення фінансового становища. Є шанс налагодити корисні зв’язки, завдяки яким перед вами відкриються нові горизонти. Правда, поряд із цим можуть виникнути чималі розбіжності з другою половинкою, які сильно попсують вам нерви. Зірки радять бути більш терпимими і не ухвалювати поспішних рішень, про які згодом ви можете пошкодувати.

У Водоліїв намічаються приємні зміни в житті. Можливо, ви знайдете нового друга. Якщо ви сумніваєтеся в ухваленні будь-якого важливого рішення, не варто питати поради, прислухайтеся до свого серця. Воно підкаже.

Дуже плідний тиждень. Ви зможете піднятися на один щабель вище, освоїти нові навички і добре зарекомендувати себе перед начальством. У стосунках із коханою людиною є деяка недомовленість. Зірки радять не замовчувати проблеми і відразу її обговорювати. В іншому разі в недалекому майбутньому вас чекає розставання.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.