Гороскоп на 25 вересня 2021 року відповість, якими будуть вихідні у всіх знаків зодіаку. Кого чекає зрада, а для кого рідна людина переверне в цей день гори? Читайте гороскоп на 25 вересня від екстрасенсів СТБ.

Несподівані труднощі можуть зіпсувати вихідні. Негативні наслідки подій тижня можуть проявитися в проблемах з документами.

У суботу загостриться сприйняття, і Тельці зможуть відчути підступи недоброзичливців. Несприятливий день для спонтанних рішень.

Якщо бути працьовитим цього дня, то результат проявиться вже найближчим часом. Особливо гостро може працювати інтуїція.

Після напруженого тижня рано розслаблятися ― несподівані проблеми можуть вибити з колії. Варто запастися терпінням і звернутися до духовної сфери.

Настрій може бути пов’язаний з погодою, тому не варто зриватися на близьких. Якщо проявити уважність і чуйність, то ви будете винагороджені дорогою людиною.

Дрібні проблеми можуть зіпсувати сон ― не варто заглиблюватися в них. Ліпше зайнятися чимось новим у душевній компанії.

День допоможе Терезам розслабитися. Проте не можна втрачати пильність ― людина, якій довіряєте, може бути залучена в інтриги за вашою спиною.

У суботу Скорпіонам варто бути м’якими і податливими ― цього дня ваше его може створити проблеми на роботі.

Фінансово вигідний день для Стрільців. Можна починати поступове планування важливих покупок і змін у житті.

Близька людина надасть вам підтримку і зробить щось приємне. День ідеально підходить для налаштування на наступний робочий тиждень.

У Водоліїв може виникнути непереборне бажання побалувати себе улюбленою стравою. Можна видихнути і розслабитися після важких днів.

Можна зайнятися господарськими проблемами в першій половині дня. Варто бути обережнішим із зарозумілістю ввечері ― Риб можуть провокувати на щось небезпечне.

