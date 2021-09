Гороскоп на 24 вересня 2021 року розповість, якою буде п’ятниця для всіх знаків зодіаку. Кого чекає приємне закінчення тижня, а для кого доля готує найбільшу його невдачу? Читайте гороскоп на 24 вересня від екстрасенсів СТБ.

У п’ятницю чарівність Овнів проявиться з найкращого боку. Можливі успіхи на любовному фронті, новий роман або навіть повернення колишніх стосунків.

У п’ятницю Тельці будуть схильні до самонавіювання і зайвих переживань, які можуть позначитися на самопочутті. Якщо приділити увагу здоров’ю, можна позбутися від причини тривалих нездужань.

Сміливість і натхнення можуть допомогти завершити давній проєкт. Вечір п’ятниці обіцяє бути захопливим, якщо передовсім зосередитися на собі.

Цієї п’ятниці Раки можуть відчути поганий настрій і зниження життєвих сил. Варто остерігатися фінансових операцій, які викликають щонайменший сумнів.

Якщо Леви будуть уважні, то нове завдання на роботі подарує особливе задоволення. У п’ятницю можна дозволити собі відпочити, але не можна забувати про ваших близьких.

Незначні справи перетворять п’ятницю для Дів на нудний сірий будень, але є небезпека негараздів у сім’ї. Уникайте конфліктів.

Накопичені справи можуть нагадати про себе саме цієї п’ятниці, варто остерігатися виснаження і нервових зривів. Не забувайте про вислів «Мій дім ― моя фортеця».

Невдача на роботі може зіпсувати настрій, але якщо подивитися на справу з іншого боку, п’ятниця може завершитися неймовірним успіхом. Хтось із близьких людей може зробити Скорпіонам приємний сюрприз.

У п’ятницю Стрільці можуть пережити зраду союзника або близької людини. Якщо не лінуватися, можна виправити ситуацію, яка принесе приємне знайомство.

У п’ятницю Козерогам варто берегти здоров’я, особливо печінку і шлунок. Можливі незаплановані гості або неприємна новина.

Обравши вдалий момент, Водолії можуть стати рушієм прогресу. Докладені зусилля подарують очікуваний результат на роботі, який перейде у фінансовий еквівалент.

Серйозний настрій вразить когось з оточення і може подарувати Рибам сильного союзника. Цієї п’ятниці варто бути чіткими зі своїми бажаннями.

