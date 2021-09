Гороскоп на 23 вересня 2021 року розкриє, кому не можна поспішати з великими покупками, а кого чекає теплий затишний вечір з близькою людиною. Що можна робити, а чого не варто після рівнодення і повні? Читайте гороскоп на 23 вересня від екстрасенсів СТБ.

Продуктивність роботи може різко впасти. Дратівливість може змусити помітити недоліки в когось із важливих людей

Тельці можуть відчути нерозуміння на роботі. Слушний день, щоб спокійно обдумати всі справи і не ухвалювати важливих рішень.

Для Близнюків не на часі з’ясовувати стосунки з партнером ― на цьому вони можуть закінчитися або стати нестабільними.

Напругу після повні краще спрямувати на збільшення продуктивності роботи. Можливе знайомство з важливою людиною.

Четвер 23 вересня краще провести вдома і не відповідати на провокації. Висока ймовірність конфлікту на роботі або обману.

Діви відчують, як до них повертаються сили. Якщо вам захочеться зробити щось необдумане, спершу проаналізуйте, як це позначиться на близьких.

У четвер Терези можуть захотіти зробити незаплановану покупку. Але якщо вона дороговартісна, це може спричинити ускладнення в найближчому майбутньому.

Непродуктивний день для Скорпіонів. Можуть виникнути сумніви через роботу і в стосунках з кимось близьким.

Стрільці можуть спробувати поліпшити стосунки з другою половинкою ― розуміння і турбота допоможуть зняти напругу і поганий настрій.

Відчуття тиску від оточення можуть створити проблеми з документами і фінансовими операціями. Козерогам варто бути особливо уважними 23 вересня.

Водоліям, які в чомусь сумніваються, не варто різко змінювати вид діяльності. Чудовий день для відпочинку ввечері вдома і для часу на себе.

Ваша винахідливість може посприяти вирішенню фінансових і особистих справ. Не варто підозрювати партнера в усіх гріхах, але претензії краще обговорювати в інший день.

