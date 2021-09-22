Гороскоп на 23 вересня 2021 року розкриє, кому не можна поспішати з великими покупками, а кого чекає теплий затишний вечір з близькою людиною. Що можна робити, а чого не варто після рівнодення і повні? Читайте гороскоп на 23 вересня від екстрасенсів СТБ.

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Овен

Продуктивність роботи може різко впасти. Дратівливість може змусити помітити недоліки в когось із важливих людей

Телець

Тельці можуть відчути нерозуміння на роботі. Слушний день, щоб спокійно обдумати всі справи і не ухвалювати важливих рішень.

Близнюки

Для Близнюків не на часі з’ясовувати стосунки з партнером ― на цьому вони можуть закінчитися або стати нестабільними.

Рак

Напругу після повні краще спрямувати на збільшення продуктивності роботи. Можливе знайомство з важливою людиною.

Лев

Четвер 23 вересня краще провести вдома і не відповідати на провокації. Висока ймовірність конфлікту на роботі або обману.

Діва

Діви відчують, як до них повертаються сили. Якщо вам захочеться зробити щось необдумане, спершу проаналізуйте, як це позначиться на близьких.

Терези

У четвер Терези можуть захотіти зробити незаплановану покупку. Але якщо вона дороговартісна, це може спричинити ускладнення в найближчому майбутньому.

Скорпіон

Непродуктивний день для Скорпіонів. Можуть виникнути сумніви через роботу і в стосунках з кимось близьким.

Стрілець

Стрільці можуть спробувати поліпшити стосунки з другою половинкою ― розуміння і турбота допоможуть зняти напругу і поганий настрій.

Козеріг

Відчуття тиску від оточення можуть створити проблеми з документами і фінансовими операціями. Козерогам варто бути особливо уважними 23 вересня.

Водолій

Водоліям, які в чомусь сумніваються, не варто різко змінювати вид діяльності. Чудовий день для відпочинку ввечері вдома і для часу на себе.

Риби

Ваша винахідливість може посприяти вирішенню фінансових і особистих справ. Не варто підозрювати партнера в усіх гріхах, але претензії краще обговорювати в інший день.

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