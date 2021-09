Гороскоп на 22 вересня 2021 року розповість, чого чекати в день осіннього рівнодення. Хто може влаштувати особисте життя, а кому варто побоюватися вигорання на роботі? Читайте гороскоп на 22 вересня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Положення планет провокуватиме Овнів на конфронтації. Краще уникати конфліктів і концентруватися на результаті ваших справ.

Телець

Бурхлива енергія може допомогти нарешті завершити затягнуті робочі проєкти. Варто роззирнутися навколо ― імовірно, ви побачите нові можливості.

Близнюки

Ви можете відчути несподіваний дискомфорт поряд із чужою людиною. Можливі проблеми з оформленням документів.

Рак

Потужна енергетична аура може вплинути на здоров’я Раків. Імовірно, в цей день може відбутися переоцінювання ваших поглядів.

Лев

Леви можуть неусвідомлено почати пригнічувати людей поруч. Можливо, ви зустрінетеся з людиною, яка застереже від неправильного вчинку.

Діва

У Діви може виникнути необхідність скасувати поїздку. Зверніть увагу на здоров’я: це допоможе уникнути наслідків у недалекому майбутньому.

Терези

Спокійні Терези можуть відчути необхідність змін. Варто переглянути свої джерела інформації ― вони можуть вас підводити.

Скорпіон

Рутина на роботі вам не загрожує ― якщо будете уважні, зможете отримати гідну нагороду за свою працю. Не варто піддаватися емоціям.

Стрілець

Імовірна зустріч з людиною, яка вирішить робочі проблеми Стрільців. Якщо відчуваєте непевність, варто бути обережними з великими фінансовими операціями.

Козеріг

Друга половинка може зробити сюрприз, про який ви давно думали. Гарна можливість поглянути на себе збоку.

Водолій

Водоліям час правильно розставити пріоритети ― енергія рівнодення позитивно вплине на рішення. Сприятливий день для будь-яких змін у житті.

Риби

У середу Риб можуть наздогнати давні проблеми, але якщо поглянути на них під іншим кутом, усе буде інакше. Новий знайомий може порадувати приємним учинком.

