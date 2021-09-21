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Гороскоп на 22 вересня 2021 року від екстрасенсів СТБ

21.09.2021

Гороскоп на 22 вересня 2021 року розповість, чого чекати в день осіннього рівнодення. Хто може влаштувати особисте життя, а кому варто побоюватися вигорання на роботі? Читайте гороскоп на 22 вересня від екстрасенсів СТБ.

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Овен

Положення планет провокуватиме Овнів на конфронтації. Краще уникати конфліктів і концентруватися на результаті ваших справ.

Телець

Бурхлива енергія може допомогти нарешті завершити затягнуті робочі проєкти. Варто роззирнутися навколо імовірно, ви побачите нові можливості.

Близнюки

Ви можете відчути несподіваний дискомфорт поряд із чужою людиною. Можливі проблеми з оформленням документів.

Рак

Потужна енергетична аура може вплинути на здоров’я Раків. Імовірно, в цей день може відбутися переоцінювання ваших поглядів.

Лев

Леви можуть неусвідомлено почати пригнічувати людей поруч. Можливо, ви зустрінетеся з людиною, яка застереже від неправильного вчинку.

Діва

У Діви може виникнути необхідність скасувати поїздку. Зверніть увагу на здоров’я: це допоможе уникнути наслідків у недалекому майбутньому.

Терези

Спокійні Терези можуть відчути необхідність змін. Варто переглянути свої джерела інформації ― вони можуть вас підводити.

Скорпіон

Рутина на роботі вам не загрожує якщо будете уважні, зможете отримати гідну нагороду за свою працю. Не варто піддаватися емоціям.

Стрілець

Імовірна зустріч з людиною, яка вирішить робочі проблеми Стрільців. Якщо відчуваєте непевність, варто бути обережними з великими фінансовими операціями.

Козеріг

Друга половинка може зробити сюрприз, про який ви давно думали. Гарна можливість поглянути на себе збоку.

Водолій

Водоліям час правильно розставити пріоритети енергія рівнодення позитивно вплине на рішення. Сприятливий день для будь-яких змін у житті.

Риби

У середу Риб можуть наздогнати давні проблеми, але якщо поглянути на них під іншим кутом, усе буде інакше. Новий знайомий може порадувати приємним учинком.

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