Гороскоп на 22 вересня 2021 року від екстрасенсів СТБ
Гороскоп на 22 вересня 2021 року розповість, чого чекати в день осіннього рівнодення. Хто може влаштувати особисте життя, а кому варто побоюватися вигорання на роботі? Читайте гороскоп на 22 вересня від екстрасенсів СТБ.
Більше на тему: Місячний календар вдалих днів на 2021 рік
Овен
Положення планет провокуватиме Овнів на конфронтації. Краще уникати конфліктів і концентруватися на результаті ваших справ.
Телець
Бурхлива енергія може допомогти нарешті завершити затягнуті робочі проєкти. Варто роззирнутися навколо ― імовірно, ви побачите нові можливості.
Близнюки
Ви можете відчути несподіваний дискомфорт поряд із чужою людиною. Можливі проблеми з оформленням документів.
Рак
Потужна енергетична аура може вплинути на здоров’я Раків. Імовірно, в цей день може відбутися переоцінювання ваших поглядів.
Лев
Леви можуть неусвідомлено почати пригнічувати людей поруч. Можливо, ви зустрінетеся з людиною, яка застереже від неправильного вчинку.
Діва
У Діви може виникнути необхідність скасувати поїздку. Зверніть увагу на здоров’я: це допоможе уникнути наслідків у недалекому майбутньому.
Терези
Спокійні Терези можуть відчути необхідність змін. Варто переглянути свої джерела інформації ― вони можуть вас підводити.
Скорпіон
Рутина на роботі вам не загрожує ― якщо будете уважні, зможете отримати гідну нагороду за свою працю. Не варто піддаватися емоціям.
Стрілець
Імовірна зустріч з людиною, яка вирішить робочі проблеми Стрільців. Якщо відчуваєте непевність, варто бути обережними з великими фінансовими операціями.
Козеріг
Друга половинка може зробити сюрприз, про який ви давно думали. Гарна можливість поглянути на себе збоку.
Водолій
Водоліям час правильно розставити пріоритети ― енергія рівнодення позитивно вплине на рішення. Сприятливий день для будь-яких змін у житті.
Риби
У середу Риб можуть наздогнати давні проблеми, але якщо поглянути на них під іншим кутом, усе буде інакше. Новий знайомий може порадувати приємним учинком.
Більше на тему: Гороскоп на тиждень з 20 по 26 вересня 2021 року від екстрасенсів СТБ