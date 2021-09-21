Гороскоп на 22 сентября 2021 года расскажет, чего ждать в день осеннего равноденствия. Кто может наладить личную жизнь, а кому стоит опасаться выгорания на работе? Читайте гороскоп на 22 сентября от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Положение планет будет провоцировать Овнов на конфронтации. Стоит избегать конфликтов и концентрироваться на результате всех ваших дел.

Телец

Бурлящая энергия может помочь наконец завершить затянутые рабочие проекты. Стоит оглянуться вокруг ― вероятно, вы найдете новые возможности.

Близнецы

Вы можете почувствовать неожиданный дискомфорт рядом с чужим человеком. Возможны проблемы с оформлением документов.

Рак

Мощная энергетическая аура может повлиять на здоровье Раков. Вероятно, в этот день может случится переоценка каких-то взглядов.

Лев

Львы могут неосознанно начать подавлять людей рядом. Возможно, вы встретитесь с человеком, который предостережет от неправильного поступка.

Дева

У Дев может появиться необходимость отменить поездку. Обратите внимание на здоровье: это поможет избежать последствий в недалеком будущем.

Весы

Размеренные Весы могут почувствовать необходимость в переменах. Стоит пересмотреть свои источники информации ― они могут вас подводить.

Скорпион

Рутина на работе вам не угрожает ― если будете внимательны, сможете получить достойную награду за свои труды. Не стоит поддаваться эмоциям.

Стрелец

Вероятна встреча с человеком, который решит рабочие проблемы Стрельцов. Если чувствуете сомнения, то стоит опасаться крупных финансовых операций.

Козерог

Вторая половинка может преподнести сюрприз, о котором вы давно думали. Хорошая возможность взглянуть на себя со стороны.

Водолей

Для Водолеев время правильно расставить приоритеты ― энергия равноденствия позитивно повлияет на решение. Благоприятный день для любых перемен в жизни.

Рыбы

В среду Рыб могут догнать старые проблемы, но если взглянуть на них под другим углом, все будет иначе. Новый знакомый может порадовать приятным поступком.

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