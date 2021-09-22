Гороскоп на 23 сентября 2021 года от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 23 сентября 2021 раскроет, кому нельзя спешить с большими покупками, а кого ждет теплый уютный вечер с близким человеком. Что можно делать, а чего не стоит после равноденствия и полнолуния? Читайте гороскоп на 23 сентября от экстрасенсов СТБ.
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Овен
Продуктивность работы может резко упасть. Раздражительность может заставить заметить недостатки в ком-то важном.
Телец
Тельцы могут почувствовать непонимание на работе. Это лучший день, чтобы спокойно обдумать все дела и не принимать важных решений.
Близнецы
Для Близнецов не время выяснять отношения с партнером ― на этом они могут закончиться или стать нестабильными.
Рак
Напряжение после полнолуния лучше направить на продуктивность работы. В четверг возможно знакомство с важным человеком.
Лев
Четверг 23 сентября лучше провести дома и не отвечать на провокации. Высока вероятность обмана либо конфликта на работе.
Дева
Девы почувствуют, как к ним возвращаются силы. Если вам захочется сделать что-то необдуманное, то сначала проанализируйте, как это отразится на близких.
Весы
В четверг Весы могут захотеть совершить незапланированную покупку. Но если она дорогостоящая, это может повлечь осложнения в ближайшем будущем.
Скорпион
Непродуктивный день для Скорпионов. Могут одолевать сомнения из-за работы и в отношениях с кем-то близким.
Стрелец
Стрельцы могут попытаться улучшить отношения со второй половинкой ― понимание и забота помогут снять напряжение и плохое настроение.
Козерог
Ощущение давления от окружающих могут создать проблемы с документами и финансовыми операциями. Козерогам стоит быть особенно внимательными 23 сентября.
Водолей
Сомневающимся Водолеям не стоит резко менять вид деятельности. Лучший день для отдыха вечером дома и для времени на себя.
Рыбы
Ваша находчивость может поспособствовать решению финансовых и личных дел. Не стоит подозревать партнера во всех грехах, но претензии лучше обсуждать в другой день.
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