Гороскоп на 23 сентября 2021 раскроет, кому нельзя спешить с большими покупками, а кого ждет теплый уютный вечер с близким человеком. Что можно делать, а чего не стоит после равноденствия и полнолуния? Читайте гороскоп на 23 сентября от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Продуктивность работы может резко упасть. Раздражительность может заставить заметить недостатки в ком-то важном.

Телец

Тельцы могут почувствовать непонимание на работе. Это лучший день, чтобы спокойно обдумать все дела и не принимать важных решений.

Близнецы

Для Близнецов не время выяснять отношения с партнером ― на этом они могут закончиться или стать нестабильными.

Рак

Напряжение после полнолуния лучше направить на продуктивность работы. В четверг возможно знакомство с важным человеком.

Лев

Четверг 23 сентября лучше провести дома и не отвечать на провокации. Высока вероятность обмана либо конфликта на работе.

Дева

Девы почувствуют, как к ним возвращаются силы. Если вам захочется сделать что-то необдуманное, то сначала проанализируйте, как это отразится на близких.

Весы

В четверг Весы могут захотеть совершить незапланированную покупку. Но если она дорогостоящая, это может повлечь осложнения в ближайшем будущем.

Скорпион

Непродуктивный день для Скорпионов. Могут одолевать сомнения из-за работы и в отношениях с кем-то близким.

Стрелец

Стрельцы могут попытаться улучшить отношения со второй половинкой ― понимание и забота помогут снять напряжение и плохое настроение.

Козерог

Ощущение давления от окружающих могут создать проблемы с документами и финансовыми операциями. Козерогам стоит быть особенно внимательными 23 сентября.

Водолей

Сомневающимся Водолеям не стоит резко менять вид деятельности. Лучший день для отдыха вечером дома и для времени на себя.

Рыбы

Ваша находчивость может поспособствовать решению финансовых и личных дел. Не стоит подозревать партнера во всех грехах, но претензии лучше обсуждать в другой день.

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