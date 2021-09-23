Гороскоп на 24 сентября 2021 года от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 24 сентября 2021 года расскажет, какой будет пятница для всех знаков зодиака. Кого ожидает приятное окончание рабочей недели, а для кого судьба готовит главную ее неудачу? Читайте гороскоп на 24 сентября от экстрасенсов СТБ.
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Овен
В пятницу обаяние Овнов проявится с лучшей стороны. Возможны успехи на любовном фронте, новый роман или даже возвращение былых отношений.
Телец
В пятницу Тельцы будут подвержены самовнушению и лишним переживаниям, которые могут сказаться самочувствии. Если уделить внимание здоровью, можно избавиться от причины длительных недомоганий
Близнецы
Смелость и вдохновение могут помочь завершить уже надоевший проект. Вечер пятницы обещает быть увлекательным, если в первую очередь сосредоточиться на себе.
Рак
В эту пятницу Раки могут почувствовать плохое настроения и упадок жизненных сил. Стоит опасаться финансовых операций, которые вызывают любое сомнение.
Лев
Если Львы будут внимательны, то новое задание на работе позволит получить особое удовольствие. В пятницу можно позволить себе отдохнуть, но нельзя забывать о ваших близких.
Дева
Малозначительные дела превратят пятницу для Дев в скучный серый будень, но есть опасность разногласий в семье. Избегайте конфликтов.
Весы
Накопившиеся дела могут дать знать о себе именно в эту пятницу. Стоит опасаться истощения и нервных срывов. Не забывайте о выражении «Мой дом ― моя крепость».
Скорпион
Неудача на работе может испортить настроение, но если посмотреть на дело с другой стороны, пятница может завершиться невероятным успехом. Кто-то из близких людей может сделать Скорпионам приятный сюрприз.
Стрелец
В пятницу Стрельцы могут испытать предательство союзника или близкого человека. Если не лениться, можно исправить ситуацию, которая принесет приятное знакомство.
Козерог
В пятницу Козерогам стоит поберечь здоровье, особенно печень и желудок. Возможны незапланированные гости или неприятная новость.
Водолей
Выбрав подходящий момент, Водолеи могут стать двигателем прогресса. Максимальные усилия позволят получить ожидаемый результат на работе, который перейдет в финансовый эквивалент.
Рыбы
Серьезное настроение впечатлит кого-то из окружения и может подарить Рыбам сильного союзника. Стоит быть четкими со своими желаниями в эту пятницу.
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