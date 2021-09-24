Гороскоп на 25 сентября 2021 года ответит, какими будут выходные у всех знаков зодиака. Кого ожидает предательство, а для кого родной человек свернет в этот день горы? Читайте гороскоп на 25 сентября от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Неожиданные трудности могут испортить выходные. Негативные последствия событий недели могут проявиться в проблемах с документами.

Телец

В субботу обострится восприятие, и Тельцы смогут почувствовать козни от недоброжелателей. Неподходящий день для спонтанных решений.

Близнецы

Если быть трудолюбивым в этот день, то результат проявится уже в ближайшее время. Особенно остро может работать интуиция.

Рак

После напряженной недели рано расслабляться ― неожиданные проблемы могут выбить из колеи. Следует запастись терпением и обратиться к духовной сфере.

Лев

Настроение может быть связано с погодой, поэтому не следует срываться на близких. Если проявить внимательность и чуткость, то вы будете вознаграждены дорогим человеком.

Дева

Мелкие проблемы могут испортить сон ― не стоит углубляться в них. Лучше заняться чем-то новым в душевной компании.

Весы

День поможет Весам расслабиться. Но не стоит терять бдительность: человек, которому доверяете, может быть вовлечен в козни за вашей спиной.

Скорпион

В субботу Скорпионам стоит быть мягкими и податливыми ― в этот день ваше эго может создать проблемы на работе.

Стрелец

Финансово выгодный день для Стрельцов. Можно начинать постепенное планирование важных покупок и перемен в жизни.

Козерог

Близкий человек предоставит вам поддержку и сделает нечто приятное. День идеально подходит для настройки на следующую рабочую неделю.

Водолей

У Водолеев может возникнуть непреодолимое желание побаловать себя любимым блюдом. Можно выдохнуть и расслабиться после тяжелых дней.

Рыбы

Можно заняться хозяйскими проблемами в первой половине дня. Стоит быть осторожней с самомнением вечером ― Рыб могут провоцировать на что-то опасное.

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