Гороскоп на 27 вересня 2021 року підкаже, чого остерігатися на початку нового тижня. Кому треба поберегти нерви, а в кого вдалий час для поїздок? Читайте гороскоп на 27 вересня від екстрасенсів СТБ.

У понеділок не варто підписувати важливих документів, оформляти майно і з’являтися в людних місцях. Овни можуть постраждати як морально, так і фізично. Краще провести час із близькою людиною.

Для Тельців тиждень ідеально стартує з трудового дня ― у понеділок усі проєкти будуть результативними, а керівник може заохотити ваші старання.

Близнюкам треба бути обачними і в понеділок звернути увагу на здоров’я. Краще дати організму відпочити і регенерувати.

Емоції Раків у понеділок будут загостреними ― варто бути обачними на роботі. День підходить для поїздок і подорожей ― враження будуть незабутніми.

Якщо Леви відчувають себе недобре зранку, то варто подбати про здоров’я ― у понеділок підвищена небезпека застуд і отруєнь. Якщо не перенапружуватися і тримати звичайний темп, негаразди можуть оминути вас.

Якщо Діви звернуть увагу на людину поруч із собою, то цей понеділок може виявитися найтеплішим і найщасливішим. Не варто себе накручувати і наперед поглиблювати проблеми.

Хтось із важливих вам людей захоче поліпшити взаємини або налагодити їх після недавньої сварки. Імовірні незаплановані фінансові витрати.

Скорпіонам варто додати любові дітям, особливо, якщо вони недоотримали її у вихідні. У понеділок може статися любовна інтрижка з шансом перерости в щось більше. Імовірне кар’єрне зростання і заохочення.

Якщо Стрільців мучать сумніви, варто насамперед звернутися по підтримку до близького і не ухвалювати поспішних рішень.

Несприятливий для Козерогів день ― на роботі виникнуть проблеми на рівному місці, а близька людина може не помітити, що необхідна допомога.

Нові знайомства можуть істотно спростити життя Водоліям. Якщо бути уважними, то події у всіх сферах життя пройдуть під знаком удачі.

Несприятливий день на роботі. Нові події можуть вивести Риб з рівноваги і поставити в підсумку в неприємну ситуацію. Треба бути стриманими.

