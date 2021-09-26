Гороскоп на 27 сентября 2021 года подскажет, чего опасаться в начале новой недели. Кому нужно поберечь нервы, а у кого лучшее время для поездок? Читайте гороскоп на 27 сентября от экстрасенсов СТБ.

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Овен

В понедельник не стоит подписывать важных документов, оформлять имущество и появляться в людных местах. Овны могут пострадать как морально, так и физически. Лучше провести время с близким человеком.

Телец

Для Тельцов неделя идеально стартует с трудового дня ― в понедельник все начинания будут результативными, а начальство может поощрить ваши старания.

Близнецы

Близнецам нужно быть осмотрительными и в понедельник обратить внимание на здоровье. Лучший день, чтобы дать организму отдохнуть и регенерировать.

Рак

Эмоции Раков будут играть важную роль ― стоит быть осмотрительными на работе. День подходит для поездок и странствий ― впечатления будут незабываемыми.

Лев

Если Львы чувствуют себя неважно с утра, стоит озаботиться здоровьем: в понедельник повышена опасность простуд и отравлений. Если не перенапрягаться и держать обычный темп, невзгоды могут обойти вашу жизнь.

Дева

Если Девы обратят внимание на человека рядом с собой, то этот понедельник может оказаться самым теплым и счастливым. Не стоит себя накручивать и наперед усугублять проблемы.

Весы

Кто-то из важных вам людей захочет улучшить отношения или наладить их после недавней ссоры. Вероятны незапланированные финансовые траты.

Скорпион

Скорпионам нужно додать любви детям, особенно, если они недополучили ее на выходных. В понедельник может произойти любовная интрижка с шансом перерасти во что-то больше. Вероятен карьерный рост и поощрение.

Стрелец

Если Стрельцов мучают сомнения, стоит в первую очередь обратиться за поддержкой к близкому и не принимать поспешных решений.

Козерог

Неблагоприятный для Козерогов день: на работе возникнут проблемы на ровном месте, а близкий человек может не заметить, что необходима помощь.

Водолей

Новые знакомства могут существенно упростить жизнь Водолеям. Если быть внимательными, то события во всех сферах жизни пройдут под знаком удачи.

Рыбы

Неблагоприятный день на работе. Новые события могут вывести Рыб из равновесия и поставить в итоге в неприятную ситуацию. Нужно быть сдержанными.

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