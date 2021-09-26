Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 27 сентября по 3 октября предупреждает, кому грозят проблемы со здоровьем, у кого наступает удачное время для начала новой жизни, а кого ждут романтические приключения, путешествия и доход. Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 27 сентября по 3 октября 2021 года от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Для Овнов первая половина недели будет неблагоприятной для принятий серьезных решений и подписания любых документов. Ретроградный Меркурий подпортит финансовые операции. Зато неделя будет удачной для всевозможных путешествий, экскурсий и семейного отдыха.

Телец

Неделя не будет слишком успешной для Тельцов. Даже самые трудолюбивые могут испытать усталость на работе. Стоит обратить внимание на саморазвитие и провести время с близкими ― они непосредственно смогут поддержать вас в любой ситуации.

Близнецы

У Близнецов может появиться желание узнать что-то новое, не стоит упускать возможность пройти обучение, связанное с вашей деятельностью. В конце сентября возможны активные финансовые операции и доход.

Рак

Если будете активными в течение недели, то сможете исполнить какую-то из своих мечт. Трудоголизм в эти дни принесет невероятные результаты, если вы не будете забывать о здоровом сне. Лучшее время, чтобы обзавестись новыми друзьями и знакомствами, которые потом не раз помогут. Перед началом октября стоит четко расставить приоритеты.

Лев

У Львов будет плодотворная неделя. Обострится интуиция, и взглянув на ситуацию под новым углом, вы найдете решение. Возможно неожиданное увеличение финансового дохода. Вероятны глобальные изменения в жизни, если вы всесторонне проанализируете свои желания и принципы. В это время вас поддержат близкие.

Дева

В течение недели Дев ждет бурная социальная жизнь, много новых контактов и «оживление» старых знакомств. В середине недели есть вероятность получения какой-то прибыли или подарка от этого общения. Девы будут собраны и серьезны до конца сентября. А на выходных можно провести время с близкими.

Весы

На этой неделе у Весов будет приятная встреча и знакомство, но необходимо проявить настойчивость и инициативу. Вероятны переоценка некоторых своих принципов и планирование жизни на несколько лет вперед. Самостоятельность будет вознаграждена на выходных.

Скорпион

Скорпионам придется обращаться за советами и менять подходы к работе. Энтузиазм будет подкреплен повышением дохода и новыми возможностями. Свободное время захочется провести вне дома ― прогулки, поездки и путешествия принесут удовольствие.

Стрелец

На этой неделе Стрельцы могут уладить свои проблемы и получить похвалу от начальства или учителя/ментора. Звезды сулят много новых знакомств по работе и финансовые траты. Вторая половина недели ― идеальное время для улучшения отношений с близкими.

Козерог

Козерогов ожидает напряженная неделя ― начинать с понедельника следует с осторожностью. Если все решения будут приняты верно, предвидится успешное завершение какого-то дела или проекта. Козероги получат неоценимую поддержку от близкого человека, ожидается много романтических моментов.

Водолей

У Водолеев появится время оптимизировать свой бюджет, на этой неделе возможна дополнительная прибыль. Вероятны частые поездки, общение с людьми и полезное знакомство. На этой неделе удастся решить давнюю проблему, которая долгое время доставляла дискомфорт. Наладится здоровье и настроение.

Рыбы

Если вовремя не обратить внимание на самочувствие, то у Рыб высока опасность проблем со здоровьем. Удачное время для воплощения в жизнь своих планов или желаний. Вы окажетесь в центре внимания и будете много общаться с новыми людьми в течение недели.

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