Гороскоп для всіх знаків зодіаку на тиждень з 27 вересня по 3 жовтня попереджає, кому загрожують проблеми зі здоров’ям, у кого настає вдалий час для початку нового життя, а кого чекають романтичні пригоди, подорожі і дохід. Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 27 вересня по 3 жовтня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Для Овнів перша половина тижня буде несприятливою для ухвалення серйозних рішень і підписання будь-яких документів. Ретроградний Меркурій зіпсує фінансові операції. Зате тиждень буде вдалим для всіляких подорожей, екскурсій і сімейного відпочинку.

Тиждень не буде надто успішним для Тельців. Навіть найпрацьовитіші можуть відчути втому на роботі. Варто звернути увагу на саморозвиток і провести час із близькими ― вони безпосередньо зможуть підтримати вас у будь-якій ситуації.

У Близнюків може з’явитися бажання дізнатися щось нове, не варто втрачати можливість пройти навчання, пов’язане з вашою діяльністю. Наприкінці вересня можливі активні фінансові операції і дохід.

Якщо будете активними протягом тижня, то зможете здійснити якусь зі своїх мрій. Трудоголізм у ці дні принесе неймовірні результати, якщо ви не будете забувати про здоровий сон. Вдалий час, щоб обзавестися новими друзями і знайомствами, які потім не раз допоможуть. Перед початком жовтня варто чітко розставити пріоритети.

У Левів буде плідний тиждень. Загостриться інтуїція, і поглянувши на ситуацію під новим кутом, ви знайдете рішення. Можливе несподіване збільшення фінансового доходу. Імовірні глобальні зміни в житті, якщо ви всебічно проаналізуєте свої бажання і принципи. У цей час вас підтримають близькі.

Протягом тижня на Дів чекає бурхливе соціальне життя, багато нових контактів і «пожвавлення» старих знайомств. У середині тижня є ймовірність отримання якогось прибутку або подарунка від цього спілкування. Діви будуть зібрані і серйозні до кінця вересня. А на вихідних можна провести час із близькими.

Цього тижня у Терезів буде приємна зустріч і знайомство, але необхідно проявити наполегливість та ініціативу. Можливі переоцінка деяких своїх принципів і планування життя на кілька років наперед. Самостійність буде винагороджена на вихідних.

Скорпіонам доведеться звертатися по пораду і змінювати підходи до роботи. Ентузіазм буде підкріплений підвищенням доходу і новими можливостями. Вільний час захочеться провести поза домом ― прогулянки, поїздки та подорожі принесуть утіху.

Протягом тижня Стрільці можуть владнати свої проблеми і отримати похвалу від начальства або вчителя / ментора. Зірки обіцяють багато нових знайомств на роботі і фінансові витрати. Друга половина тижня ― ідеальний час для поліпшення стосунків з близькими.

Козерогів чекає напружений тиждень ― починати з понеділка варто з обережністю. Якщо всі рішення будуть правильні, передбачається успішне завершення якоїсь справи або проєкту. Козероги отримають неоціненну підтримку від близької людини, буде багато романтичних моментів.

У Водоліїв з’явиться час оптимізувати свій бюджет, цього тижня можливий додатковий прибуток. Імовірні часті поїздки, спілкування з людьми і корисне знайомство. На цьому тижні вдасться вирішити давню проблему, яка тривалий час завдавала дискомфорту. Налагодиться здоров’я і настрій.

Якщо вчасно не звернути увагу на самопочуття, то в Риб висока небезпека проблем зі здоров’ям. Вдалий час для втілення в життя своїх планів або бажань. Ви опинитеся в центрі уваги і будете багато спілкуватися з новими людьми протягом тижня.

