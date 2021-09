Уже 26 вересня в ефір СТБ повернеться довгоочікуваний містичний проєкт «Битва екстрасенсів»! Щосезону він збирає серед своїх учасників найсильніших людей з екстрасенсорними здібностями і доводить, що надприродні сили існують ― і навіть ближче, ніж ми уявляємо. До прем’єри ведучий проєкту Павло Костіцин розповів нам про знімання відбіркового етапу і всього сезону «Битви екстрасенсів»: які випробування підготувала команда, яких учасників телеглядачі побачать і чим же особливий цей сезон проєкту, який повернувся після півторарічного затишшя. Читайте в матеріалі.

Слова, які найкраще охарактеризують цей сезон «Битви екстрасенсів»?

Виклик кидаєш ти! Це слоган нашого нового сезону, і він мені дуже імпонує.

Чому цей сезон проєкту буде особливим?

Він особливий своїм відродженням. За чотирнадцять років існування проєкту на українському телебаченні ми, судячи з рейтингів, завжди виправдовували очікування нашого глядача. І зараз, у 21 сезоні, через майже півтора року вимушеної перерви через пандемію, ми зробили все можливе, щоб повернутися на телеекрани і не розчарувати нашого глядача. І нам це більш ніж вдалося!

Чим особисто для вас він став особливим?

Саме в цьому сезоні прості люди будуть вигадувати завдання для екстрасенсів. Це, я сказав би, і є фішка 21 сезону, коли ми всього лише будемо сторонніми спостерігачами процесу перевірки екстрасенсів, а наш глядач безпосередньо буде перевіряти учасників цього сезону. І ось тоді, я сподіваюся, ми зможемо остаточно дати відповідь на одвічне запитання скептиків: чи справжні екстрасенси на «Битві екстрасенсів»?

Яких учасників телеглядачі побачать у новому сезоні? І чи побачать вони абсолютно нові, раніше не відомі їм екстрасенсорні здібності?

Щосезону нам вдається знайти настільки унікального і сильного екстрасенса, який потім і виграє у фіналі. Цей сезон не став винятком. Серед наших учасників є родові білі і чорні відьми, світлий жрець Єгипту, звуковий інженер Таро, учасники, які працюють зі слов’янсько-скандинавськими язичницькими богами, стародавніми богами і рунічним оракулом. Ви уявляєте, наскільки кожен з них унікальний!

Що для вас особисто найважливіше в підготовці до знімання випробувань?

Мені важливо якомога глибше бути зануреним у тему того, що відбувається на знімальному майданчику. На «Битву екстрасенсів» завжди звертається величезна кількість людей з непростими життєвими історіями. І вони приходять до нас на проєкт по допомогу від екстрасенсів, по останню надію. Це величезна відповідальність ― не підвести їхні очікування, не розчарувати, щоб вони отримали те, по що прийшли на знімальний майданчик нашого проєкту.

Мені як ведучому треба бути готовим емоційно зіткнутися з тією хвилею людського горя, яке присутнє практично в кожному випробуванні проєкту. За чотирнадцять років я ні на краплю не зачерствів, не став циніком, який не впускає в себе цей біль. Це неможливо. Якщо ти не проживаєш те, що відбувається на знімальному майданчику, глядач побачить цю фальш. А для мене найважливіше ― не підвести довіру глядача. Адже як ведучий я заробляв її протягом довгих двадцяти шести років роботи на українському телебаченні.

Після перших випробувань у вас з’явилися фаворити?

Зізнаюся чесно, за довгі роки існування «Битви екстрасенсів» у мене, за винятком одного сезону, не було явних фаворитів проєкту. Я продовжую залишатися неупередженим суддею і спостерігачем на знімальному майданчику. Та, звичайно, за три місяці зйомок так чи інакше певні симпатії до людей з’являються. Я дуже радію, коли після відбіркових випробувань бачу трьох-чотирьох дуже сильних учасників, які виділилися своїми здібностями в порівнянні з іншими. Тоді я розумію, що нашому глядачеві буде цікаво дивитися цей сезон і робити свої ставки, хто потрапить до фіналу.

Яке випробування викликало найбільше хвилювання?

Шалено хвилююча зйомка для мене завжди ― випробування з містером Х. Адже до самого виходу на майданчик гостя нашого проєкту я не знаю, хто буде в кріслі містера Х. Та, звичайно, це буде всесвітньо відома особа, тому трепет очікування мене не залишав. Зустрічі з нашим містером Х 21-го сезону я був приємно здивований! Це унікальна, сильна людина, з цікавою історією успіху. І ви теж зможете її побачити вже цієї неділі о 18:40 на СТБ.

Випробування, яке шокувало вас?

За 14 років у ролі ведучого я максимально загартувався і готовий буквально до всього. Проте щоразу, коли випробування пов’язане з ризиком для життя людини, я, як і вся команда, дуже нервуємо. Зйомка першого відбіркового випробування «ширма» якраз була такою. Справжній скептик вирішив перевірити здібності наших екстрасенсів і для цього ризикнути власним життям.

Ми були впевнені в його силах, але страх, що щось у нього може піти не так, завжди залишався при нас. І хоч він профі в цій справі, але навіть такий професіонал не зміг убезпечити себе на 100 %. Усе це глядач побачить уже в першому випуску проєкту 26 вересня.

Скільки днів у вас зайняло знімання першого випуску проєкту?

Підготовка до зйомок 21 сезону тривала довгих три місяці ― і це, я хочу зауважити, ми вклалися в рекордно короткі терміни, з огляду на той факт, що всі випробування для учасників вигадує наш глядач. Це для нашої команди перший подібний досвід у таких масштабах. Багато часу ми витратили саме на узгодження організаційних питань і на пошук охочих взяти участь у перевірці учасників.

За класикою жанру наш відбірковий етап складається з трьох масштабних випробувань: «ширма», «живе-неживе» і «містер Х». Найскладнішим цьогоріч виявилося випробування «ширма». Знімали ми його на Коростишівському кар’єрі. Складність була в тому, щоб величезну кількість спецтехніки привезти туди з Києва, зібрати професійну команду фахівців, які спеціалізуються на підводній зйомці, а також рятувальників і медиків.

Ми знімали перше випробування в досить екстремальних умовах: холодна весна, крижана вода і величезна територія кар’єру, в якій складно сконцентруватися на чомусь одному. Ця «ширма» ― одна з найяскравіших «ширм» за суттю і змістом на українській «Битві екстрасенсів».

