Хто переміг у 21 сезоні «Битви екстрасенсів»?

У фіналі 21 сезону «Битви екстрасенсів» стало відоме ім’я переможниці. Глядачі зробили свій вибір і визначили найсильнішого екстрасенса 2021 року. Хто ж став переможницею 21 сезону ― Патрисія Перу, Марія Тиха чи Жаля Алекперова? Дізнайтеся далі.

На Церемонії нагородження була визначена переможниця 21 сезону «Битви екстрасенсів». Кожна з фіналісток була гідна перемоги, але найкращою стала лише одна.

Усі затамували подих… Отже, перемогла в проєкті «Битва екстрасенсів»-21… Жаля Алекперова! Більшість телеглядачів віддала свій голос саме за неї, і Жаля стала найкращим екстрасенсом 21 сезону!

