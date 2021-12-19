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Хто переміг у 21 сезоні «Битви екстрасенсів»?

19.12.2021

У фіналі 21 сезону «Битви екстрасенсів» стало відоме ім’я переможниці. Глядачі зробили свій вибір і визначили найсильнішого екстрасенса 2021 року. Хто ж став переможницею 21 сезону ― Патрисія Перу, Марія Тиха чи Жаля Алекперова? Дізнайтеся далі.

битва экстрасенсов

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На Церемонії нагородження була визначена переможниця 21 сезону «Битви екстрасенсів». Кожна з фіналісток була гідна перемоги, але найкращою стала лише одна.

битва экстрасенсов

Усі затамували подих… Отже, перемогла в проєкті «Битва екстрасенсів»-21… Жаля Алекперова! Більшість телеглядачів віддала свій голос саме за неї, і Жаля стала найкращим екстрасенсом 21 сезону!

«У першу чергу я хочу подякувати всій команді, яка працювала над цим сезоном, усім членам знімальної групи. Ви просто неймовірні! Я вдячна кожному, хто віддав за мене свій голос. Ваша підтримка подарувала мені крила. Звісно, я вдячна своїм рідним. Особливо моєму братові і татові. Хоча мені й довелося піти їм наперекір, я вдячна, що вони таки прийняли мій вибір», ― зі сльозами щастя сказала переможниця Жаля Алекперова.

битва экстрасенсов

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