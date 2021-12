Чим поділилися фіналістки «Битви екстрасенсів»-21?

У фінальному випуску 21 сезону «Битви екстрасенсів» Патрисія Перу, Марія Тиха і Жаля Алекперова розповіли про те, що пережили, щоб отримати свій дар. Які особисті секрети розкрили фіналістки? І через що їм довелося пройти на шляху до проєкту? Читайте далі.

Емоційна, чуйна, справжня ― саме так характеризують медіума зі Швейцарії її шанувальники. Перед фіналом Патрисія Перу не могла стримати емоцій.

Але Патрисія Перу могла й не стати медіумом. Вона з дитинства відчувала присутність духів, але мама була проти розвитку здібностей доньки. Тому тривалий час Патрисія не займалася екстрасенсорикою. Вона повернулася до цього тільки після смерті матері.

Оскільки медіум з дитинства займається верховою їздою, після трагедії в сім’ї вона вирушила саме до кінного клубу. Патрисія впевнена, що від депресії її тоді вилікувала енергетика коней.

Після смерті мами вона поїхала в подорож, яка стала доленосною. У літаку медіум познайомилася з жінкою, яка виявилася шаманкою. Завдяки їй у Південній Америці вона пройшла складний ритуал і саме там отримала схвалення від духу своєї матері. Шаманка допомогла їй зробити і бубен для роботи. Ще одним незвичним атрибутом медіума є пір’я.

За час «Битви екстрасенсів» Україна вразила Патрисію своїми традиціями, культурою і людьми. Медіум зізналася, що навіть вивчила кілька слів українською мовою.

Марія Тиха ― найефектніша і найепатажніша учасниця «Битви екстрасенсів». Відьма є правдолюбом, тому не раз проклинала зловмисників на всю країну.

Незважаючи на свій норов, вона не приховувала невпевненості на щотижневому оголошенні результатів. З часом дівчина відкрилася із зовсім іншого боку.

Марія ― мама. Її дочку звати Аня і їй 5 років. Складно повірити, але Марія була жертвою аб’юзивних стосунків. На 7 місяці вагітності вона ледве не втратила дитину через насильство з боку чоловіка. Після цього пара розлучилася.

У дитинстві найбільше часу Марія проводила з бабусею і дідусем. Оскільки відьма працює з мертвою енергетикою, тяга до кладовищ у неї була з ранніх років. Її бабуся була знахаркою, тому магія була нормою в їхній родині. Коли жінка померла, найближчою людиною для Марії залишився дідусь, який став для неї прикладом і навіть навчив онуку стріляти.

А нещодавно виявилося, що Марія зустріла своє кохання… просто на знімальному майданчику. Її обранцем став Денис Маклашевський. Він часто підтримував Марію і допомагав їй. Після того як рунолог залишив проєкт, їхній роман почав розвиватися ще активніше.

Та подейкують, що в стосунках пари була і третя ― Марія Вандєєва. Конкуренти впевнені, що чорна відьма зробила Марії підклад, після якого вона залишила проєкт. Недарма кажуть, що кохання ― страшна сила.

Щоби стати учасницею 21 сезону, ясновидиця кинула виклик собі і своїй родині. Потай від них Жаля подала заявку на проєкт. Коли сім’я дізналася, то була категорично проти, але вона була готова до будь-яких наслідків.

Через Жалю між суддями на кастингу зав’язалася справжня сварка. Її брат ― Хаял Алекперов ― був категорично проти участі сестри, але журі відстояло її.

Жаля бачила майбутнє ще з дитинства, але тривалий час ігнорувала свій дар. Коли в ясновидиці був ризик викидня, до неї прийшов пророк Ібрагім і сказав, що з дитиною все буде добре і що вона допомагатиме іншим людям. Це стало початком.

Жаля завжди відчуває смерть близьких людей. Подібне страшне пророцтво вона зробила ще на першому випробуванні, і воно, на жаль, здійснилося. Крім того, ясновидиця завжди тонко відчуває таємниці інших людей.

Її пристрастю є кулінарія. А ще виявилося, що Жаля ― володарка довгого волосся. Вона впевнена, що в ньому її сила.

У Жалі двоє дітей: 14-річний син Тельман і 13-річна донька Лаллі. Ясновидця проявила небувалу сміливість для азербайджанської жінки ― незважаючи на осуд, розлучилася з чоловіком.

