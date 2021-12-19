Чим поділилися фіналістки «Битви екстрасенсів»-21?

У фінальному випуску 21 сезону «Битви екстрасенсів» Патрисія Перу, Марія Тиха і Жаля Алекперова розповіли про те, що пережили, щоб отримати свій дар. Які особисті секрети розкрили фіналістки? І через що їм довелося пройти на шляху до проєкту? Читайте далі.

Патрисія Перу

Емоційна, чуйна, справжня ― саме так характеризують медіума зі Швейцарії її шанувальники. Перед фіналом Патрисія Перу не могла стримати емоцій.

«Я дуже щаслива, що потрапила у фінал. Мені бракує слів, щоб передати своє хвилювання. Мене накриває хвилею емоцій», ― поділилася екстрасенс.

Але Патрисія Перу могла й не стати медіумом. Вона з дитинства відчувала присутність духів, але мама була проти розвитку здібностей доньки. Тому тривалий час Патрисія не займалася екстрасенсорикою. Вона повернулася до цього тільки після смерті матері.

Оскільки медіум з дитинства займається верховою їздою, після трагедії в сім’ї вона вирушила саме до кінного клубу. Патрисія впевнена, що від депресії її тоді вилікувала енергетика коней.

Після смерті мами вона поїхала в подорож, яка стала доленосною. У літаку медіум познайомилася з жінкою, яка виявилася шаманкою. Завдяки їй у Південній Америці вона пройшла складний ритуал і саме там отримала схвалення від духу своєї матері. Шаманка допомогла їй зробити і бубен для роботи. Ще одним незвичним атрибутом медіума є пір’я.

За час «Битви екстрасенсів» Україна вразила Патрисію своїми традиціями, культурою і людьми. Медіум зізналася, що навіть вивчила кілька слів українською мовою.

Більше на тему: Патрисія Перу про фінал «Битви екстрасенсів»-21

Марія Тиха

Марія Тиха ― найефектніша і найепатажніша учасниця «Битви екстрасенсів». Відьма є правдолюбом, тому не раз проклинала зловмисників на всю країну.

Незважаючи на свій норов, вона не приховувала невпевненості на щотижневому оголошенні результатів. З часом дівчина відкрилася із зовсім іншого боку.

«Я зараз відчуваю хвилювання і ступор. Ішла до цього цілих 3 місяці, тому переживаю», ― поділилася перед фіналом чорна відьма-некромантка.

Марія ― мама. Її дочку звати Аня і їй 5 років. Складно повірити, але Марія була жертвою аб’юзивних стосунків. На 7 місяці вагітності вона ледве не втратила дитину через насильство з боку чоловіка. Після цього пара розлучилася.

У дитинстві найбільше часу Марія проводила з бабусею і дідусем. Оскільки відьма працює з мертвою енергетикою, тяга до кладовищ у неї була з ранніх років. Її бабуся була знахаркою, тому магія була нормою в їхній родині. Коли жінка померла, найближчою людиною для Марії залишився дідусь, який став для неї прикладом і навіть навчив онуку стріляти.

А нещодавно виявилося, що Марія зустріла своє кохання… просто на знімальному майданчику. Її обранцем став Денис Маклашевський. Він часто підтримував Марію і допомагав їй. Після того як рунолог залишив проєкт, їхній роман почав розвиватися ще активніше.

Та подейкують, що в стосунках пари була і третя ― Марія Вандєєва. Конкуренти впевнені, що чорна відьма зробила Марії підклад, після якого вона залишила проєкт. Недарма кажуть, що кохання ― страшна сила.

Жаля Алекперова

«Мені здається, що це все сон. Що це не може бути насправді. Ще два роки тому я, напевно, розсміялася б, якби мені хтось сказав, що таке буде в моєму житті. Цей проєкт поділив моє життя на до і після», ― розповіла Жаля Алекперова перед фіналом.

Щоби стати учасницею 21 сезону, ясновидиця кинула виклик собі і своїй родині. Потай від них Жаля подала заявку на проєкт. Коли сім’я дізналася, то була категорично проти, але вона була готова до будь-яких наслідків.

Через Жалю між суддями на кастингу зав’язалася справжня сварка. Її брат ― Хаял Алекперов ― був категорично проти участі сестри, але журі відстояло її.

Жаля бачила майбутнє ще з дитинства, але тривалий час ігнорувала свій дар. Коли в ясновидиці був ризик викидня, до неї прийшов пророк Ібрагім і сказав, що з дитиною все буде добре і що вона допомагатиме іншим людям. Це стало початком.

Жаля завжди відчуває смерть близьких людей. Подібне страшне пророцтво вона зробила ще на першому випробуванні, і воно, на жаль, здійснилося. Крім того, ясновидиця завжди тонко відчуває таємниці інших людей.

Її пристрастю є кулінарія. А ще виявилося, що Жаля ― володарка довгого волосся. Вона впевнена, що в ньому її сила.

У Жалі двоє дітей: 14-річний син Тельман і 13-річна донька Лаллі. Ясновидця проявила небувалу сміливість для азербайджанської жінки ― незважаючи на осуд, розлучилася з чоловіком.

Більше на тему: Що розповіла фіналістка Жаля Алекперова про «Битву екстрасенсів»-21?

Якими ще особистими секретами поділилися фіналістки? І хто ж стала переможницею 21 сезону?

Дізнайтеся в повному фінальному випуску проєкту «Битва екстрасенсів»-21.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.