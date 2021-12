Уже зовсім скоро ми дізнаємося ім’я переможниці «Битви екстрасенсів»-21. Перед цим на нас чекає інтерв’ю з останньою фіналісткою 21 сезону — Патрисією Перу. Медіум зі Швейцарії ексклюзивно для сайту STB.UA поділилася своїми думками про проєкт, фінал і складнощі під час знімань. Що розповіла екстрасенс? Читайте інтерв’ю з Патрисією Перу в нашому матеріалі.

Більше на тему: Що розповіла фіналістка Жаля Алекперова про «Битву екстрасенсів»-21?

Як відреагували родичі на новину про вашу участь у проєкті «Битва екстрасенсів»?

Спочатку рідні взагалі не вірили, що подібний проєкт існує, бо вони зовсім не з моєї сфери. Спершу вони прийняли мене за божевільну, але згодом, звичайно, підтримали. Зараз близькі раді тому, що я змогла отримати такий досвід. Зокрема, мій чоловік мене дуже підтримав у цьому виборі.

Що було найскладнішим під час знімань?

Звісно, незнання мови. Через це доводилося чекати, поки озвучиться переклад, і весь цей час треба було залишатися на тій самій хвилі. Також у вас інші звичаї і традиції. Через це траплялося, що мені приходили різні знаки і повідомлення з потойбічного світу, які мені було складно правильно тлумачити.

Яка історія вам запам’яталася найбільше?

Таких історій було дуже багато. Після випробувань мій вечір зазвичай закінчувався в номері, де я все це перетравлювала і вже там давала волю емоціям.

Мене дуже вразила історія Софії (Прим. ред. — справа про вбивство семикласниці з Яготина). Також — дівчини, яку повісили на дереві, і подруг, знайдених у шафі. Від усіх історій, пов’язаних зі смертю молодих дівчат, неможливо залишитися байдужим, тому що я абсолютно проти будь-якого насильства щодо жінок.

Як ви відновлюєтеся після роботи?

Насамперед, це медитації. Також мені допомагає перебування на природі. Крім того, я слухаю музику і приймаю ванну з сіллю.

Чого вас навчив проєкт «Битва екстрасенсів»?

Дуже багато чого. Передусім, я познайомилася з новою нацією. Мені тут дуже подобаються люди та їхній енергетичний стан. Я з ними дуже добре почуваюся. І кожна історія, з якою ми працювали, ще більше відкривала моє серце. Я повертаюся додому з ширшим багажем знань, зокрема культурним.

Крім того, я навчилася проводити час наодинці з собою і довго бути без чоловіка. Також я дуже рада тому, що мені вистачило заряду енергії на весь проєкт, незважаючи на те, що була далеко від сім’ї.

Чим ви плануєте займатися після фіналу?

Після фіналу я лечу додому. Я обійму свого чоловіка, свого собаку, всіх своїх друзів. І пізніше я хочу повернутися в Україну вже з чоловіком. Після цього ми разом з ним вирішимо, у якій країні хочемо залишитися жити.

Більше на тему: Фіналістка Марія Тиха про «Битву екстрасенсів»

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.