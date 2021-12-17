Уже совсем скоро мы узнаем имя победительницы «Битвы экстрасенсов»-21. Перед этим нас ждет интервью с последней финалисткой 21 сезона — Патрисией Перу. Медиум из Швейцарии эксклюзивно для сайта STB.UA поделилась своими мыслями о проекте, финале и сложностях во время съемки. Что рассказала экстрасенс? Читайте интервью с Патрисией Перу в нашем материале.

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Как отреагировали родственники на новость о вашем участии в проекте «Битва экстрасенсов»?

Изначально родные вообще не верили, что подобный проект существует, потому что они совершенно не из моей сферы. Сперва они приняли меня за сумасшедшую, но позже, конечно, поддержали. Сейчас близкие рады тому, что я смогла получить такой опыт. В частности, мой муж меня очень поддержал в этом выборе.

Что было самым сложным во время съемок?

Само собой, незнание языка. Из-за этого приходилось ждать, пока озвучится перевод, и все это время нужно было оставаться на той же волне. Также у вас другие обычаи и традиции. Из-за этого случалось, что мне приходили разные знаки и сообщения из потустороннего мира, которые мне было сложно правильно толковать.

Какая история вам запомнилась больше всего?

Таких историй было очень много. После испытаний мой вечер обычно заканчивался в номере, где я все это переваривала и уже там давала волю эмоциям.

Меня очень поразила история Софии (Прим. ред. — дело об убийстве семиклассницы из Яготина). Также — девушки, которую повесили на дереве, и подруг, найденных в шкафу. От всех историй, которые затрагивали смерть молодых девушек, невозможно остаться равнодушным, потому что я абсолютно против любого насилия в отношении женщин.

Как вы восстанавливаетесь после работы?

В первую очередь, это медитации. Также мне помогает времяпровождение на природе. Кроме того, я слушаю музыку и принимаю ванну с солью.

Чему вас научил проект «Битва экстрасенсов»?

Очень многому. В первую очередь, я познакомилась с новой нацией. Мне здесь очень нравятся люди и их энергетическое состояние. Я с ними очень хорошо себя чувствую. И каждая история, с которой мы работали, еще больше открывала мое сердце. Я возвращаюсь домой с более обширным багажом знаний, в частности культурным.

Кроме того, я научилась проводить время наедине с собой и долго находится без мужа. Также я очень рада тому, что мне хватило заряда энергии на весь проект, несмотря на то, что была вдали от семьи.

Чем вы планируете заниматься после финала?

После финала я лечу домой. Я обниму своего мужа, свою собаку, всех своих друзей. И позже я хочу вернуться в Украину уже с мужем. После этого мы вместе с ним примем решение, в какой стране хотим остаться жить.

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