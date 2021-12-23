В 21 сезоне победительницей проекта «Битва экстрасенсов» по результатам зрительского голосования стала Жаля Алекперова. Эксклюзивно для сайта STB.UA ясновидящая поделилась впечатлениями от победы и рассказала о планах на будущее. Читайте интервью с Жалей Алекперовой.

Больше по теме: Хаял Алекперов о «Битве экстрасенсов»: 21 сезон и его финал для меня по-настоящему особенный

Что вы почувствовали, когда победили?

Скажу честно: держа в руках кубок, я до сих пор хочу себя ущипнуть, чтобы проверить — не сон ли все это. Для меня то, что я пришла на этот проект, — уже победа. Принять участие в «Битве» было давней мечтой. Еще когда мой брат впервые поехал в Украину, прошел кастинг и успешно справлялся с испытаниями, я внимательно следила за каждым эфиром. И не только, чтобы поддержать его. Мне самой безумно хотелось проявить себя, и я старалась настроиться через экран телевизора, что-то почувствовать. И надо сказать, что у меня получалось.

Но тогда я была замужем, всецело занималась домом и бытом, думала: ну, куда мне до этого. У меня куча домашних хлопот, да и вообще — мое дело следить за домашним уютом, заботиться о детях, о муже. Готовка, стирка, уборка — дел невпроворот. А поехать куда-то, да еще и для того, чтобы участвовать в экстрасенсорном состязании перед объективами камер — это было неслыханной дерзостью, которую, поверьте, до сих пор большинство моих близких и знакомых не понимают и осуждают.

С того времени я во многом изменилась, был развод, немало сложностей в жизни. Но во мне появилась какая-то решительность, уверенность. А еще осознание того, что «а когда, если не сейчас?». Мои родные были против, брат был против. Но вот я отважилась бросить этот вызов обстоятельствам и даже самой себе. И то, что я получила такую колоссальную поддержку людей, то, что судьи смогли разглядеть во мне силу, — просто окрылило меня.

Как отреагировала ваша семья на победу в «Битве экстрасенсов»?

Мои дети плакали от счастья, потому что все время, пока я была в Украине, они молились за меня и даже держали пост. Они верили, что Бог поможет мне. И я рада, что стала для них примером. Показала то, что если о чем-то не просто мечтать, а с Божьим благословением делать шаги навстречу своей мечте, — все получается.

Что касается родителей, то сейчас, конечно, они горды и рады. Но мой отец впервые сказал, что поддерживает меня, только когда я попала в финал. До этого каждый раз уговаривал вернуться домой. Это были очень непростые разговоры. Мама тоже была на его стороне и называла мое решение поехать на «Битву» ошибкой. Но при этом занималась детьми и позволила сделать этот выбор, за что я ей очень благодарна.

А с Хаялом после моей победы у нас был очень долгий душевный разговор. За все время, пока я была на проекте, мы не говорили об испытаниях. Я не могла с ним поделиться своими чувствами, эмоциями, тем, как мне сложно. Я понимала, с чем связана его категоричность, а потому просто молчала и держала все в себе. И его поздравления и одобрение для меня очень важны.

Чему вас научил проект?

Каждая история, с которой мы сталкивались на проекте в ходе испытаний, достойна того, чтобы о ней написать книгу. Люди, на которых мы настраивались, — просто невероятные. Когда смотришь на мам, которые потеряли своих детей и смогли всю свою боль и ужасное горе трансформировать в добро, помогать людям, ― понимаешь, что они настоящие герои. Собственные проблемы кажутся не столь значительными, и ты понимаешь, что просто не можешь опустить руки и сдаться в каких-то житейских сложностях. Уроков, историй, которые поразили меня до глубины души, было множество. Но главное — я научилась верить в себя и не сдаваться, несмотря ни на что.

Что было самым сложным для вас на «Битве экстрасенсов»?

Сложностей было много. Быть далеко от своих детей, не иметь возможности обнять их — это было невыносимо. Как и невыносимо было настраиваться на события, связанные со смертями детей. Жуткие убийства, невероятная несправедливость и горе людей, — это все пропускаешь через себя. И проживаешь эти эмоции вместе с героями, которые обратились за помощью. Конечно, потом невозможно уснуть. Каждая история отложилась в моей памяти навсегда.

Какие ваши дальнейшие планы?

О глобальных планах я не думала. Но точно продолжу развиваться, совершенствовать свой дар. И делать все, чтобы мои дети стали счастливыми людьми.

Больше по теме: Чем поделились финалистки «Битвы экстрасенсов»-21?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.