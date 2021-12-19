Кто победил в 21 сезоне «Битвы экстрасенсов»?

В финале 21 сезона «Битвы экстрасенсов» стало известно имя победительницы. Зрители сделали свой выбор и определили самого сильного экстрасенса 2021 года. Кто же стал победительницей 21 сезона ― Патрисия Перу, Мария Тихая или Жаля Алекперова? Узнайте далее.

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На Церемонии награждения была определена победительница 21 сезона «Битвы экстрасенсов». Каждая из финалисток была достойна победы, но лучшей стала лишь одна.

Все затаили дыхание… Итак, победила в проекте «Битва экстрасенсов»-21… Жаля Алекперова! Большинство телезрителей отдали свой голос именно за нее, и Жаля стала лучшим экстрасенсом 21 сезона!

«В первую очередь, я хочу поблагодарить всю команду, которая работала над этим сезоном, всем членам съемочной группы. Вы просто невероятные! Я благодарна каждому, кто отдал за меня свой голос. Ваша поддержка подарила мне крылья. Конечно, я благодарна своим родным. Особенно моему брату и папе. Хоть мне и пришлось пойти им наперекор, я благодарна, что они таки приняли мой выбор», ― со слезами счастья сказала победительница Жаля Алекперова.

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