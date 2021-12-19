Подошел к концу 21 сезон проекта «Битва экстрасенсов». Финальный выпуск раскрыл перед зрителями все то, что долгое время оставалось вне камер. Какое испытание стало настоящим хаосом? Кто начал энергетическую войну на проекте? И какие откровения звезд остались вне кадра? Узнайте в материале.

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21 сезон стал началом новой эры «Битвы экстрасенсов». Удивительные эксперименты, трогательные истории и невероятные откровения сделали этот сезон особенным. Таким он стал благодаря зрителям, ведь на этот раз каждый желающий мог проверить способности экстрасенсов.

Звезды на «Битве экстрасенсов»

21 сезон начался в условиях пандемии. На отборочном испытании «Миссис Х» могли стать Милла Йовович, Ольга Куриленко и Мила Кунис. Но все они не смогли прилететь из-за коронавируса. Даже сама героиня испытания ― Лилия Подкопаева ― сумела добраться в Украину только с третьей попытки. Ее рейсы постоянно переносили, и спортсменка ни с того ни с сего чувствовала себя плохо. Мистические знаки Лилия считала не случайными.

Подобные случаи были и у других знаменитостей. Так, незадолго до испытания в доме Дмитрия Черкасова стали происходить странные вещи. Экс-Холостяк рассказал, что после приезда съемочной группы он начал видеть странные сны, в трех комнатах внезапно перегорели все лампочки, а в ванной сама по себе треснула раковина.

Но все это не испугало звезд, ведь у всех них были личные вопросы к экстрасенсам. Самым большим откровением стала история Валерия Харчишина. Поначалу певец был настроен скептически, но позже даже попросил у экстрасенсов совет. Ясновидящие ощутили проблемы в семье звездного гостя. Валерий поделился, что из-за болезни сына они с женой сильно отдалились друг от друга и постоянно ссорятся. Певец попросил у участников совета о том, как ему лучше поступить в данной ситуации.

Самые запоминающиеся испытания

Самым большим хаосом для съемочной группы стало испытание с детьми во 2 выпуске. Маленьким героям было сложно выдерживать долгие съемки и сидеть на одном месте, поэтому они устроили настоящий беспорядок. Эксперт проекта Марина Боржемская призналась, что в тот момент чувствовала себя воспитательницей детского сада.

А самым экстремальным испытанием стало первое задание отборочного тура. Тогда трюком иллюзиониста Гарри Гудини вдохновился фридайвер-рекордсмен Александр Бубенчиков. Мужчина решил окунуться на глубину карьера закованным в кандалы. На подготовку этого эксперимента ушло более 3 недель. Александр тренировался в бассейне, и все было продумано до мелочей, но… во время самого испытания мужчина внезапно пропал из виду камер и едва смог выплыть наверх. Виною стал его костюм. Что удивительно, всего за несколько минут до инцидента стало плохо участнице Жале Алекперовой и она начала задыхаться. Тогда экстрасенс словно предвидела ближайшее будущее.

Мистическое закулисье «Битвы экстрасенсов»

О своих амбициях на проекте многие экстрасенсы заявили еще на отборочных испытаниях. Ярче всех их показывал Тарас Медведев. Во время первого испытания он предложил принести в жертву духу леса собаку одной из участниц, а на втором ― облил Илью Персанова мертвой водой.

Но самое интересное началось, когда участники заселились в отель. В начале проекта возле дверей Дениса Маклашевского был обнаружен крадник ― магическое воздействие, направленное на воровство удачи. Тогда рунолог заподозрил в этом Виктора Литовского и Александра Контанистова. К таким выводам Дениса подтолкнул Тарас Медведев. Не найдя доказательств вины черных магов, рунолог заподозрил самого Тараса. И ведьмак действительно оказался виновным.

Кроме энергетического влияния со стороны экстрасенсов, на проекте случались и ситуации, которым до сих пор нельзя дать логического объяснения. Одна из них чуть не поставила под угрозу выход программы в эфир. Речь идет о расследовании на Тернопольщине в 12 выпуске. После того, как редакторы посмотрели видео с полтергейстом, отправленное внучкой Стефании Ольчак, в монтажной комнате начали происходить странные вещи. Ни с того ни с сего упала и разбилась чашка, а также вышло из строя программное обеспечение всей компьютерной сети проекта. Когда работу все-таки настроили, то нужные для монтажа файлы просто исчезли. Некоторые из них так и не удалось восстановить.

Положительные изменения после «Битвы экстрасенсов»

После выхода в эфир вышеупомянутого расследования 12 выпуска на Тернопольщине общественный резонанс подтолкнул правоохранителей снова взяться за расследование дела. Также после испытания в селе Бреусовка Полтавской области один из подростков, причастный к смерти 16-летней Марии Бондаренко, начал давать показания. Он указал место, где обнаружили пропавшие вещи девочки, и они стали важными уликами.

Впрочем 21 сезон менял ход не только уголовных дел, но и судьбы людей. Так, после одного из испытаний 12 выпуска в Украине стало на одну семью больше. После съемки Наталья Вовченко и Михаил Матушевич узаконили свои отношения и сейчас ждут появления ребенка.

Какие еще секреты 21 сезона раскрылись в 13 выпуске? Что рассказали о себе финалистки? И кто же стала победительницей 21 сезона?

Узнайте в полном финальном выпуске проекта «Битва экстрасенсов»-21.

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