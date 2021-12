Добіг кінця 21 сезон проєкту «Битва екстрасенсів». Фінальний випуск розкрив перед глядачами все те, що тривалий час залишалося поза камерами. Яке випробування стало справжнім хаосом? Хто почав енергетичну війну на проєкті? І які одкровення зірок залишилися поза кадром? Дізнайтеся в матеріалі.

21 сезон став початком нової ери «Битви екстрасенсів». Дивовижні експерименти, зворушливі історії та неймовірні одкровення зробили цей сезон особливим. Таким він став завдяки глядачам, адже цього разу кожен охочий міг перевірити здібності екстрасенсів.

21 сезон розпочався в умовах пандемії. На відбірковому випробуванні «Місіс Х» могли стати Мілла Йовович, Ольга Куриленко і Міла Куніс. Але всі вони не змогли прилетіти через коронавірус. Навіть сама героїня випробування ― Лілія Подкопаєва ― зуміла дістатися до України тільки з третьої спроби. Її рейси постійно переносили, і спортсменка ні з того ні з сього почувалася погано. Містичні знаки Лілія вважала невипадковими.

Подібні випадки були і в інших знаменитостей. Так, незадовго до випробування в будинку Дмитра Черкасова стали відбуватися дивні речі. Екс-Холостяк розповів, що після приїзду знімальної групи він почав бачити химерні сни, у трьох кімнатах раптово перегоріли всі лампочки, а у ванній сама по собі тріснула раковина.

Та все це не злякало зірок, адже у всіх них були особисті запитання до екстрасенсів. Найбільшим одкровенням стала історія Валерія Харчишина. Спочатку співак був налаштований скептично, але пізніше навіть попросив в екстрасенсів поради. Ясновидці відчули проблеми в родині зіркового гостя. Валерій поділився, що через хворобу сина вони з дружиною сильно віддалилися одне від одного і постійно сваряться. Співак попросив в учасників поради про те, як йому краще вчинити в цій ситуації.

Найбільшим хаосом для знімальної групи стало випробування з дітьми в 2 випуску. Маленьким героям було важко витримувати довгі знімання і сидіти на одному місці, тому вони влаштували справжній безлад. Експертка проєкту Марина Боржемська зізналася, що в той момент почувалася вихователькою дитячого садка.

А найбільш екстремальним випробуванням стало перше завдання відбіркового туру. Тоді трюком ілюзіоніста Гаррі Гудіні надихнувся фридайвер-рекордсмен Олександр Бубенчиков. Чоловік вирішив зануритися на глибину кар’єру закутим у кайдани. На підготовку цього експерименту пішло понад 3 тижні. Олександр тренувався в басейні, і все було продумано до дрібниць, але… під час самого випробування чоловік раптово зник із виду камер і ледве зміг виплисти нагору. Виною став його костюм. Що дивно, всього за кілька хвилин до інциденту стало погано учасниці Жалі Алекперовій і вона почала задихатися. Тоді екстрасенс немов передбачала найближче майбутнє.

Про свої амбіції на проєкті багато екстрасенсів заявили ще на відбіркових випробуваннях. Яскравіше за всіх їх показував Тарас Медведєв. Під час першого випробування він запропонував принести в жертву духу лісу собаку однієї з учасниць, а на другому ― облив Іллю Персанова мертвою водою.

Та найцікавіше почалося, коли учасники заселилися в готель. На початку проєкту біля дверей Дениса Маклашевського було виявлено крадник ― магічний вплив, спрямований на викрадення удачі. Тоді рунолог запідозрив у цьому Віктора Литовського та Олександра Контаністова. До таких висновків Дениса підштовхнув Тарас Медведєв. Не знайшовши доказів провини чорних магів, рунолог запідозрив самого Тараса. І відьмак справді виявився винним.

Крім енергетичного впливу з боку екстрасенсів, на проєкті траплялися і ситуації, яким досі не можна дати логічного пояснення. Одна з них мало не поставила під загрозу вихід програми в ефір. Ідеться про розслідування на Тернопільщині у 12 випуску. Після того, як редактори подивилися відео з полтергейстом, відправлене онукою Стефанії Ольчак, у монтажній кімнаті почали відбуватися дивні речі. Ні з того ні з сього впала і розбилася чашка, а також вийшло з ладу програмне забезпечення всієї комп’ютерної мережі проєкту. Коли роботу все-таки налаштували, то потрібні для монтажу файли просто зникли. Деякі з них так і не вдалося відновити.

Після виходу в ефір згаданого розслідування 12 випуску на Тернопільщині суспільний резонанс підштовхнув правоохоронців знову взятися за розслідування справи. Також після випробування в селі Бреусівка Полтавської області один з підлітків, причетний до смерті 16-річної Марії Бондаренко, почав давати свідчення. Він вказав місце, де виявили зниклі речі дівчини, і вони стали важливими доказами.

Втім 21 сезон змінював не тільки хід кримінальних справ, а й долі людей. Так, після одного з випробувань 12 випуску в Україні стало на одну сім’ю більше. Після знімань Наталія Вовченко і Михайло Матушевич узаконили свої стосунки і зараз чекають на появу дитини.

Які ще секрети 21 сезону розкрилися в 13 випуску? Що розповіли про себе фіналістки? І хто ж стала переможницею 21 сезону?

Дізнайтеся в повному фінальному випуску проєкту «Битва екстрасенсів»-21.

