У 21 сезоні переможницею проєкту «Битва екстрасенсів» за результатами глядацького голосування стала Жаля Алекперова. Ексклюзивно для сайту STB.UA ясновидиця поділилася враженнями від перемоги і розповіла про плани на майбутнє. Читайте інтерв’ю з Жалею Алекперовою.

Що ви відчули, коли перемогли?

Скажу чесно: тримаючи в руках кубок, я досі хочу себе ущипнути, щоб перевірити — чи не сон це все. Для мене те, що я прийшла на цей проєкт, — уже перемога. Взяти участь у «Битві» було давньою мрією. Ще коли мій брат уперше поїхав в Україну, пройшов кастинг і успішно справлявся з випробуваннями, я уважно стежила за кожним ефіром. І не тільки, щоб підтримати його. Мені самій шалено хотілося проявити себе, і я намагалася налаштуватися через екран телевізора, щось відчути. І треба сказати, що у мене виходило.

Проте тоді я була заміжньою, повністю займалася домом і побутом, думала: ну, куди мені до цього. У мене купа домашніх клопотів, та й взагалі — моя справа стежити за домашнім затишком, піклуватися про дітей, про чоловіка. Кухня, прання, прибирання — справ безліч. А поїхати кудись, та ще й для того, щоб узяти участь в екстрасенсорному змаганні перед об’єктивами камер — це було нечуваною зухвалістю, яку, повірте, досі більшість моїх близьких і знайомих не розуміють і осуджують.

З того часу я багато в чому змінилася, було розлучення, чимало труднощів у житті. Та в мені з’явилася якась рішучість, упевненість. А ще усвідомлення того, що «а коли, якщо не зараз?». Мої рідні були проти, брат був проти. Але ось я наважилася кинути цей виклик обставинам і навіть самій собі. І те, що я отримала таку колосальну підтримку людей, те, що судді змогли розгледіти в мені силу, — просто окрилило мене.

Як відреагувала ваша сім’я на перемогу в «Битві екстрасенсів»?

Мої діти плакали від щастя, бо весь час, поки я була в Україні, вони молилися за мене і навіть тримали піст. Вони вірили, що Бог допоможе мені. І я рада, що стала для них прикладом. Показала те, що, коли про щось не просто мріяти, а з Божим благословенням робити кроки назустріч своїй мрії, — усе виходить.

Щодо батьків, то зараз, звичайно, вони горді і раді. Але мій батько вперше сказав, що підтримує мене, тільки коли я потрапила у фінал. До цього щоразу вмовляв повернутися додому. Це були дуже непрості розмови. Мама теж була на його боці і називала моє рішення поїхати на «Битву» помилкою. Та при цьому займалася дітьми і дозволила зробити цей вибір, за що я їй дуже вдячна.

А з Хаялом після моєї перемоги в нас була дуже довга душевна розмова. За весь час, поки я була на проєкті, ми не говорили про випробування. Я не могла з ним поділитися своїми почуттями, емоціями, тим, як мені важко. Я розуміла, з чим пов’язана його категоричність, а тому просто мовчала і тримала все в собі. І його привітання та схвалення для мене дуже важливі.

Чого вас навчив проєкт?

Кожна історія, з якою ми стикалися на проєкті в ході випробувань, гідна того, щоб про неї написати книгу. Люди, на яких ми налаштовувалися, просто неймовірні. Коли дивишся на мам, які втратили своїх дітей і змогли весь свій біль і жахливе горе трансформувати в добро, допомагати людям, ― розумієш, що вони справжні герої. Власні проблеми здаються не такими значними, і ти розумієш, що просто не можеш опустити руки і здатися в якихось життєвих труднощах. Уроків, історій, які вразили мене до глибини душі, було багато. Та головне — я навчилася вірити в себе і не здаватися, незважаючи ні на що.

Що було найскладнішим для вас на «Битві екстрасенсів»?

Складнощів було багато. Бути далеко від своїх дітей, не мати можливості обняти їх — це було нестерпно. Як і нестерпно було налаштовуватися на події, пов’язані зі смертями дітей. Страшні вбивства, неймовірна несправедливість і горе людей — це все пропускаєш через себе. І проживаєш ці емоції разом з героями, які звернулися по допомогу. Звичайно, потім неможливо заснути. Кожна історія відклалася в моїй пам’яті назавжди.

Які ваші подальші плани?

Про глобальні плани я не думала. Але точно продовжу розвиватися, вдосконалювати свій дар. І робити все, щоб мої діти стали щасливими людьми.

