Напередодні фіналу проєкту «Битва екстрасенсів» Хаял Алекперов ексклюзивно для сайту STB.UA поділився своїми думками про учасників і 21 сезон загалом. Екстрасенс також зізнався, хто є його фаворитом. Що розповів Хаял Алекперов? Читайте в матеріалі.

Хаяле, скажіть, будь ласка, як вам 21 сезон?

Для мене 21 сезон порівнянний з 21 століттям. Можу сказати, що це таке століття, де виживає найсильніший. Тобто потрібно багато молитися, набратися терпіння і правильно чинити.

Я вже не перший рік є суддею проєкту «Битва екстрасенсів». Бачив шлях до фіналу багатьох учасників. Але 21 сезон і його фінал для мене по-справжньому особливий. І не тільки тому, що в ньому бере участь моя сестра Жаля.

Яке випробування 21 сезону здивувало вас найбільше?

Складно відповісти на це запитання, виділивши якесь одне з випробувань. Бо загалом цей сезон був наповнений неймовірними, пронизливими, надихаючими й іноді повчальними історіями людей. Кожен герой, який приходив на «Битву», щоб перевірити здібності учасників, говорив про своє життя настільки правдиво і щиро, що ти просто не міг залишатися байдужим. Наприклад, історії жінок, які, незважаючи на страшне горе — втрату дитини, змогли навчитися з цим не тільки жити, а й допомагати іншим людям, — для мене просто за межею реального. Це справжні героїні! Дивлячись на них, усвідомлюєш, що людина може все! Що добро і любов здатні зцілити і врятувати! І тому цими почуттями треба ділитися з оточенням!

Також мене вразила історія рок-виконавця Валерія Харчишина. Те, з якими переживаннями живе ця успішна людина, показує, що за яскравою обкладинкою зіркового життя є зовсім інша глибина. Непроста, болюча, але така щира і справжня. Те, як співак відкрився екстрасенсам, його простота і людяність мене дуже вразили.

Ну, а кримінальні історії, за розслідування яких бралися учасники в цьому сезоні, — це просто потрясіння. Кожна з них — про кричущу несправедливість. Як можна списувати на алкогольну інтоксикацію моторошну смерть 16-річної вагітної дівчини? (Прим. ред. — розслідування смерті Марії Бондаренко в с. Бреусівка Полтавської області). Або смерть Світлани Притули в селі Комарин — адже майже п’ять років дівчину вважали самогубцею! А по факту її жорстоко зґвалтували і повісили на дереві! Це ж просто в голові не вкладається! Але хоч трохи втішає той факт, що після виходу в ефір «Битви екстрасенсів» з цими розслідуваннями ситуація почала змінюватися і багатьом кримінальним справам дали новий хід.

Чи підтримуєте ви свою сестру Жалю у фіналі?

Маю зізнатися, як брат, я дуже сильно переживав за Жалю. Адже вже сама по собі поява на телебаченні простої азербайджанської жінки — це привід для пліток і чуток. Не кажучи про те, щоб заявити про себе як про ясновидицю, виїхати в іншу країну і кілька місяців, не бачачись із дітьми, брати участь у змаганні людей з надможливостями.

Уся справа в тому, що у нас заведено, щоб жінка сиділа вдома, займалася побутом, дітьми. Світське життя або професійна самореалізація для наших жінок — рідкість. І я розумів, що рішення сестри приїхати на «Битву» в Україну викличе хвилю критики на її адресу. Крім того, «Битва» — дуже складний в емоційному плані проєкт. А боротьба учасників за перемогу буває дуже жорсткою і місцями нечесною. Через це я теж, як брат, переживав. А як суддя проєкту, я вважав нечесним оцінювати роботу Жалі. Тому так, я хотів відправити її додому ще з кастингу. Я погодився на її участь тільки за умови, що не буду ніяк оцінювати сестру. Тому в неї завжди був мінус один мій голос.

Проте зараз я дуже гордий, що Жаля у фіналі, що вона змогла розкритися, проявити себе і гідно пройшла всі випробування. Я вважаю її дуже хорошою, сильною екстрасенсом. Адже знаю, як вона працювала раніше, і бачу, як вона змогла вдосконалитися за час «Битви», як змінилася внутрішньо. Отримає вона кубок чи ні — не так важливо. Адже те, якою вона стала, її внутрішня трансформація — вже величезна перемога.

Що ви можете сказати про інших фіналісток 21 сезону?

Взагалі цей сезон змінив кожного, хто хоч якось до нього причетний. І особливо це помітно по фіналістках.

Наприклад, Марія Тиха мене просто вразила своєю трансформацією. На початку сезону вона була, безумовно, яскравою, епатажною, пам’ятною, але дуже невпевненою в собі. Випробування давалися їй непросто. І, швидше за все, це було взаємопов’язано. Адже коли ти маєш сумніви, то все, за що берешся, здається складним. Але вона змогла побороти багато внутрішніх страхів, змогла відкрити нову себе. І її зростання на проєкті дуже помітне. Вона зуміла знайти гармонію всередині себе, повірила у власні сили, і вони відповіли їй взаємністю. Маша — гідна фіналістка, і я впевнений, продовжуватиме розвиватися як екстрасенс.

Що стосується Патрисії Перу, то вона, як учасниця, завжди показувала стабільно хороші результати і на кожному випробуванні була в числі кращих. Її рівень, внутрішню силу, старанність і вміння концентруватися було помітно з перших днів. Вона — гідна фіналістка і одна з найсильніших медіумів, яких я зустрічав. Та, незважаючи на сталість і рівний максимальний темп, який Патрисія проявляла в роботі, я знаю, що і вона дуже сильно змінилася. Позбулася багатьох своїх страхів. І все завдяки «Битві», її героям та їхнім історіям.

Хто для вас є фаворитом 21 сезону?

Будь-який екстрасенс для мене — фаворит. Я по-іншому підходжу до них. Якщо у людини є дар, якщо Бог її обрав, то я ставлюся з повагою. Звісно, я підтримуватиму свою сестру, тому що в будь-якій життєвій ситуації я завжди з нею поруч.

