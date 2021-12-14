В преддверии финала проекта «Битва экстрасенсов» Хаял Алекперов эксклюзивно для сайта STB.UA поделился своими мыслями об участниках и 21 сезоне в целом. Экстрасенс также признался, кто является его фаворитом. Что рассказал Хаял Алекперов? Читайте в материале.

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Хаял, скажите, пожалуйста, как вам 21 сезон?

Для меня 21 сезон сравним с 21 веком. Могу сказать, что это такой век, где выживает сильнейший. То есть, нужно много молиться, набраться терпения и правильно поступать.

Я уже не первый год являюсь судьей проекта «Битва экстрасенсов». Видел путь к финалу многих участников. Но 21 сезон и его финал для меня по-настоящему особенный. И не только потому, что в нем принимает участие моя сестра Жаля.

Какое испытание 21 сезона удивило вас больше всего?

Сложно ответить на этот вопрос, выделив какое-то одно из испытаний. Потому что в целом этот сезон был наполнен невероятными, пронзительными, вдохновляющими и иногда поучительными историями людей. Каждый герой, который приходил на «Битву», чтобы проверить способности участников, говорил о своей жизни настолько правдиво и искренне, что ты просто не мог оставаться равнодушным. Например, истории женщин, которые, несмотря на страшное горе — потерю ребенка, смогли научиться с этим не только жить, но и помогать другим людям, ― для меня просто за гранью реального. Это настоящие героини! Глядя на них, появляется осознание того, что человек может все! Что добро и любовь способны исцелить и спасти! И поэтому этими чувствами надо делиться с окружающими!

Также меня поразила история рок-исполнителя Валерия Харчишина. То, с какими переживаниями живет этот успешный человек, показывает, что за яркой обложкой звездной жизни есть совсем другая глубина. Непростая, болезненная, но такая искренняя и настоящая. То, как певец открылся экстрасенсам, его простота и человечность меня очень впечатлили.

Ну, а криминальные истории, за расследование которых брались участники в этом сезоне, — это просто потрясение. Каждая из них — о вопиющей несправедливости. Как можно списывать на алкогольную интоксикацию жуткую смерть 16-летней беременной девушки? (Прим. ред. — расследование смерти Марии Бондаренко в с. Бреусовка Полтавской области). Или смерть Светланы Притулы в селе Комарин — ведь почти пять лет девушку считали самоубийцей! А по факту ее жестоко изнасиловали и повесили на дереве! Это же просто в голове не укладывается! Но хоть немного утешает тот факт, что после выхода в эфир «Битвы экстрасенсов» с этими расследованиями ситуация начала меняться и многим криминальным делам дали новый ход.

Поддерживаете ли вы свою сестру Жалю в финале?

Должен признаться, как брат, я очень сильно переживал за Жалю. Ведь уже само по себе появление на телевидении простой азербайджанской женщины — это повод для сплетен и слухов. Не говоря о том, чтобы заявить о себе как о ясновидящей, уехать в другую страну и несколько месяцев, не видясь с детьми, принимать участие в состязании людей со сверхвозможностями.

Все дело в том, что у нас принято, чтобы женщина сидела дома, занималась бытом, детьми. Светская жизнь или профессиональная самореализация для наших женщин — редкость. И я понимал, что решение сестры приехать на «Битву» в Украину вызовет волну критики в ее адрес. Кроме того, «Битва» — очень сложный в эмоциональном плане проект. А борьба участников за победу бывает очень жесткой и местами нечестной. По этому поводу я тоже, как брат, переживал. А как судья проекта, я считал нечестным оценивать работу Жали. Поэтому да, я хотел отправить ее домой еще с кастинга. Я согласился на ее участие только при условии, что не буду никак оценивать сестру. Поэтому у нее всегда был минус один мой голос.

Но сейчас я очень горд, что Жаля в финале, что она смогла раскрыться, проявить себя и достойно прошла все испытания. Я считаю ее очень хорошим, сильным экстрасенсом. Ведь знаю, как она работала раньше, и вижу, как она смогла усовершенствоваться за время «Битвы», как изменилась внутренне. Получит она кубок или нет — не так важно. Ведь то, какой она стала, ее внутренняя трансформация — уже огромная победа.

Что вы можете сказать об остальных финалистках 21 сезона?

Вообще этот сезон изменил каждого, кто хоть как-то к нему причастен. И особенно это видно по финалисткам.

К примеру, Мария Тихая меня просто поразила своей трансформацией. В начале сезона она была, безусловно, яркой, эпатажной, запоминающейся, но очень неуверенной в себе. Испытания давались ей непросто. И, скорее всего, это было взаимосвязано. Ведь когда ты сомневаешься, то все, за что берешься, кажется сложным. Но она смогла побороть много внутренних страхов, смогла открыть новую себя. И ее рост на проекте очень заметен. Она сумела обрести гармонию внутри себя, поверила в собственные силы, и они ответили ей взаимностью. Маша — достойная финалистка, и я уверен, будет продолжать развиваться, как экстрасенс.

Что касается Патрисии Перу, то она как участница всегда показывала стабильно хорошие результаты и на каждом испытании была в числе лучших. Ее уровень, внутреннюю силу, старательность и умение концентрироваться было заметно с первых дней. Она — достойная финалистка и одна из самых сильных медиумов, которых я встречал. Но, несмотря на постоянство и ровный максимальный темп, который Патрисия проявляла в работе, я знаю, что и она очень сильно изменилась. Избавилась от многих своих страхов. И все благодаря «Битве», ее героям и их историям.

Кто является для вас фаворитом 21 сезона?

Любой экстрасенс для меня — фаворит. Я по-другому подхожу к ним. Если у человека есть дар, если Бог его выбрал, то я отношусь с уважением. Естественно, я буду поддерживать свою сестру, потому что в любой жизненной ситуации я всегда с ней рядом.

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