В 12 выпуске 21 сезона «Битвы экстрасенсов» тройке финалисток предстояло пройти свои последние испытания на проекте. Ясновидящие должны были предвидеть ближайшее будущее и заглянуть далеко в прошлое. Как финалистки справились с этим? Узнайте в материале.

Экстрасенсы не раз доказывали, что могут видеть прошлое. Но способны ли они так же легко смотреть в будущее? В 12 выпуске «Битвы экстрасенсов»-21 тройке финалисток предстояло это доказать. Им нужно было понять, у кого из пятерых женщин сегодня не назначена встреча и почему.

Первой справиться с испытанием попробовала Мария Тихая. Экстрасенс предположила, что задание как-то связано со спасением и помощью.

Мария поняла, что Татьяне Коваленко предстоит встретиться с бизнес-партнером. Экстрасенс верно почувствовала, что женщина спасла его и буквально поставила на ноги. По поводу Александры Ткаченко Мария сказала, что она спасла мужчину от азартной зависимости и ждет его здесь. По руке Ольги Великоцкой экстрасенс ощутила, что у женщины рак и что она пережила клиническую смерть. Мария сказала, что Ольга ждет человека, который ее спас. Относительно Натальи Вовченко экстрасенс почувствовала, что у нее также будет встреча с мужчиной. Мария смогла определить, что никого не ждет только Татьяна Хазова. И это оказалось правдой.

Следующей пройти испытание предстояло Патрисии Перу. С помощью бубна она смогла считать мысли героинь и определила, что каждая из них пережила сложное время в личной жизни. Медиум поняла, что бывший муж Ольги всячески манипулировал ею, но сейчас она счастлива в браке. Относительно Татьяны Коваленко экстрасенс сказала, что женщина потеряла любимого, но другой мужчина помог ей справиться с болью утраты. Энергетику вдовы Патрисия ощутила и у Александры. Оказалось, что ее бывший муж умер вследствие употребления наркотиков. В жизни Натальи Патрисия также почувствовала боль от утраты любимого человека. А относительно Татьяны Хазовой экстрасенс поняла, что женщина потеряла ребенка и это разрушило ее брак. Медиум смогла определить, что только Татьяна никого не ждала.

Жаля Алекперова также блестяще справилась с заданием. Экстрасенс ощутила, что в этом месте будет встреча пар.

Жаля увидела в семейной жизни Татьяны Коваленко большую радость и поняла, что она любит атмосферу подобных свиданий. Ясновидящая ощутила, что женщина встретила мужа в тот момент, когда больше всего нуждалась в нем. Жаля определила, что любовь Ольги к мужчине вытянула ее с того света. Она также ощутила внутренний страх Натальи перед весельем. Жаля увидела, что, будучи невестой, она пережила трагедию: жених Натальи погиб, и в тот момент она была беременна. Жаля смогла передать послание для девушки от ее любимого. Она также увидела, что Наталья сейчас в положении. Жаля ощутила и боль Татьяны Хазовой. Она увидела, что женщина ни с кем не встречается, поскольку ее любимый мужчина мертв.

Во втором испытании участницам предстояло разобраться с самым резонансным делом за всю историю проекта. На «Битву экстрасенсов» обратилась 18-летняя Виктория Семенюк из Тернопольской области. Девушка утверждает, что в квартире ее бабушки ― Стефании Ольчак ― живет полтергейст. Семья пыталась бороться с ним, но становилось только хуже. Стефания переживает за детей и в особенности за самую маленькую внучку ― 10-летнюю Жанну. Ночью в нее будто вселяется нечисть, девочка говорит об убийстве и крови, а на утро ничего не помнит. Последней надеждой семьи является проект «Битва экстрасенсов»-21.

Финалистки отправились в ту самую квартиру, но по пути Патрисия увидела на дороге дух. Экстрасенсы вышли из автобуса, и медиум ощутила, что в результате ДТП здесь погибла девочка. Дух повторял ей, что она должна раскрыть убийцу. Жаля также услышала шепот, и он сказал ей, что убийца не может быть отцом. Карты показали Марии тайну, зарытую в могиле без креста. Связано ли это как-то с тем, что происходит в квартире Стефании?

При встрече с героями Мария Тихая ощутила, что Стефания будто живет в двух мирах. Она увидела, что в ее квартире находится неупокоенная душа, которая привязана к семье. Мария ощутила, что в жизни детей была авария и что дух приходит к самому младшему члену семьи. Мария поговорила с девочкой лично и увидела, что призрак пробирается в ее сны. Ведьма отправилась в комнату девочки и ощутила в ней присутствие обиженного на семью покойника. Экстрасенс почувствовала, что он приходит сюда из-за ритуала.

А пока Мария работала в квартире, со Стефанией пообщалась Патрисия Перу. Она увидела, что женщина больше всех связана с потусторонним миром.

Медиум ощутила, что сын Стефании погиб, несмотря на то, что мать постоянно спасала его. Дух парня сказал, что его кто-то забрал. Кроме того, как оказалось, у Стефании погиб еще один сын. Его кости недавно были найдены на местной мусорной свалке.

Что все это значит? От чего погибли сыновья Стефании? Чья неупокоенная душа преследует семью? И найдут ли экстрасенсы разгадку этой мистической истории?

Узнайте в полном 12 выпуске проекта «Битва экстрасенсов»-21.

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