В 11 выпуске проекта «Битва экстрасенсов»-21 ясновидящие сошлись в настоящей схватке, ведь на кону стояло звание финалиста. Им предстояло отыскать матерей пятерых детей и пройти испытание танцем от звездной гостьи. Как экстрасенсы справились с этим ― читайте в материале.

Любовь матери и ребенка настолько сильная, что дети, в прямом смысле, ощущают своих мам. В 11 выпуске проекта «Битва экстрасенсов»-21 людям со сверхспособностями нужно было почувствовать эту связь. Им предстояло настроиться на энергетику ребенка и с завязанными глазами отыскать его маму.

Первой задание экстрасенсу объявляла 6-летняя Юля. Маму именно этой девочки нужно было найти Марии Тихой.

Ведьма смогла ощутить детали жизни всех пятерых женщин. Мария верно сказала, что у Ирины — трое мальчиков, у Аллы — 15-летний сын, а у Анны — много детей. Увидела она и то, что одна из ее дочерей мертва. Мария справилась с заданием и поняла, что мамой 6-летней девочки является Юлия.

Следующей пройти испытание попробовала Жаля Алекперова. Ей предстояло найти маму двух братьев ― Арсена и Саши.

В процессе поиска ясновидящая смогла ощутить боль Аллы от утраты ребенка, сложные роды Оксаны, а также то, что Ирина потеряла малыша и ей диагностировали бесплодие. Подойдя к Анне, Жаля ощутила странную связь женщины с мальчиками и предыдущей героиней. Она увидела, что Ирина является дочерью Анны и они… обе матери Арсена и Саши. Как оказалось, узнав страшный диагноз дочери ― бесплодие, женщина совершила героический поступок и родила Ирине сыновей.

Следующему экстрасенсу ― Денису Маклашевскому ― предстояло найти маму 5-летней Евы. Рунолог увидел, что у Аллы бывают проблемы в отношениях с сыном, а Анна потеряла дочь. Ощутил он и то, что у Юлии были сложности с зачатием ребенка. Денис увидел, что Ева является ее дочерью, но не по крови. Оказалось, что женщина действительно удочерила девочку, а с ней и 6-летнюю Юлю.

Задание для Патрисии Перу объявила маленькая Алиса. Медиум предсказала, что Аллу в ближайшем будущем ожидает пополнение в семье. Даже без своего бубна Патрисия увидела, что у Оксаны сильная энергетика и что она родила сразу… пятерых детей. Это оказалось правдой. Оксана действительно является матерью пятерни. Патрисия ощутила, что Алиса является одной из ее детей. Медиум блестяще справилась с заданием.

Во втором испытании ясновидящие должны были почувствовать, что происходило на съемочной площадке за 10 минут до их прибытия. Чтобы обеспечить чистоту эксперимента, они были в черных повязках. Сверхспособности экстрасенсов проверяла звездная гостья ― хореограф Илона Гвоздева.

Она исполнила танец, который посвятила близкому человеку. Смогут ли экстрасенсы понять, кому?

Первой ощутить энергетику места попыталась Мария Тихая. Она верно почувствовала, что здесь танцевала девушка, которой около 30-ти лет и которая с детства занимается этим видом спорта. Мария увидела, что у нее много трофеев, она замужем и любит путешествовать. Ощутила ведьма и то, что отец Илоны мертв. Хореограф вышла к Марии и призналась, что она ее поразила. Илона спросила у экстрасенса, правильно ли она выбрала свой творческий путь. На это Мария ответила утвердительно. Ведьма ощутила, что свой танец Илона посвятила мужчине, который умер вследствие отравления.

Патрисия Перу почувствовала, что в этом месте танцевала девушка. Она поняла, что находится в хореографическом зале. Медиум ощутила, что танцем Илона показывала свою любовь к мужчине. Патрисия почувствовала сильную энергетику гостьи. Она увидела, что девушка замужем и имеет двоих детей. Патрисия впечатлила Илону, и она вышла к ней. Медиум ощутила, что девушка потеряла отца и из-за этого испытывает сильную боль. Экстрасенс смогла связаться с его духом и передала Илоне послание. Но она не смогла понять, что танец девушка посвятила не своему отцу.

Следующей считать энергетику места попробовала Жаля Алекперова. Она ощутила, что находится в хореографическом зале. Жаля сразу почувствовала, что здесь танцевала девушка и танец ее был посвящен погибшему брату. Это оказалось правдой.

Какие тайны гибели мужчины раскрыла Жаля Алекперова? Получила ли Илона Гвоздева ответы на все свои вопросы? Чем еще запомнился 11 выпуск? И кто же вышел в финал проекта?

Узнайте в полном 11 выпуске «Битвы экстрасенсов»-21.

Больше по теме: Тайны екс-Холостяка и дух покойной матери: как прошла 10 неделя на проекте «Битва экстрасенсов»-21?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.