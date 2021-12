В 11 випуску проєкту «Битва екстрасенсів»-21 ясновидці зійшлися у справжній боротьбі, адже на кону стояло звання фіналіста. Їм потрібно було знайти матерів п’ятьох дітей і пройти випробування танцем від зіркової гості. Як екстрасенси впоралися з цим ― читайте в матеріалі.

Любов матері і дитини настільки сильна, що діти, у прямому сенсі, відчувають своїх мам. В 11 випуску проєкту «Битва екстрасенсів»-21 людям з надздібностями треба було відчути цей зв’язок. Вони мали налаштуватися на енергетику дитини і з зав’язаними очима відшукати її маму.

Першою завдання екстрасенсу оголошувала 6-річна Юля. Маму саме цієї дівчинки треба було знайти Марії Тихій.

Відьма змогла відчути деталі життя всіх п’ятьох жінок. Марія правильно сказала, що в Ірини ― троє хлопчиків, у Алли ― 15-річний син, а в Анни ― багато дітей. Побачила вона і те, що одна з дочок Анни мертва. Марія впоралася із завданням і зрозуміла, що мамою 6-річної дівчинки є Юлія.

Наступною пройти випробування спробувала Жаля Алекперова. Їй треба було знайти маму двох братів ― Арсена і Сашка.

У процесі пошуку ясновидиця змогла відчути біль Алли через втрату дитини, складні пологи Оксани, а також те, що Ірина втратила малюка і їй діагностували безпліддя. Підійшовши до Анни, Жаля відчула дивний зв’язок жінки з хлопчиками та попередньою героїнею. Вона побачила, що Ірина є дочкою Анни і вони… обидві матері Арсена та Сашка. Як виявилося, дізнавшись про страшний діагноз дочки ― безпліддя, жінка зробила героїчний учинок і народила Ірині синів.

Наступний екстрасенс Денис Маклашевський мав знайти маму 5-річної Єви. Рунолог побачив, що Алла має проблеми у стосунках із сином, а Анна втратила доньку. Відчув він і те, що в Юлії були труднощі з зачаттям дитини. Денис побачив, що Єва є її дочкою, але не кровною. Виявилося, що жінка справді удочерила дівчинку, а з нею і 6-річну Юлю.

Завдання для Патрисії Перу оголосила маленька Аліса. Медіум передбачила, що на Аллу в найближчому майбутньому очікує поповнення в сім’ї. Навіть без свого бубна Патрисія побачила, що Оксана має сильну енергетику і що вона народила одразу… п’ятьох дітей. Це виявилося правдою. Оксана справді є матір’ю п’ятірні. Патрисія відчула, що Аліса ― одна з її дітей. Медіум блискуче впоралася із завданням.

У другому випробуванні ясновидці мали відчути, що відбувалося на знімальному майданчику за 10 хвилин до їхнього прибуття. Щоб забезпечити чистоту експерименту, вони були в чорних пов’язках. Надздібності екстрасенсів перевіряла зіркова гостя ― хореографиня Ілона Гвоздьова.

Вона виконала танець, який присвятила близькій людині. Чи змогли екстрасенси зрозуміти, кому?

Першою відчути енергетику місця спробувала Марія Тиха. Вона відчула, що тут танцювала дівчина років 30-ти, яка з дитинства займається цим видом спорту. Марія побачила, що вона має багато трофеїв, заміжня і любить подорожувати. Відчула відьма і те, що батько Ілони мертвий. Хореографиня вийшла до Марії і зізналася, що вона її вразила. Ілона запитала екстрасенса, чи правильно вона обрала свій творчий шлях. На це Марія відповіла ствердно. Відьма відчула, що свій танець Ілона присвятила чоловікові, який помер через отруєння.

Патрисія Перу відчула, що тут танцювала дівчина. Вона зрозуміла, що перебуває в хореографічній залі. Медіум відчула, що танцем Ілона показувала свою любов до чоловіка. Патрисія зчитала сильну енергетику гості. Вона побачила, що дівчина одружена і має двох дітей. Патрисія вразила Ілону, і вона вийшла до неї. Медіум відчула, що дівчина втратила батька і через це переживає сильний біль. Екстрасенс змогла зв’язатися з його духом та передала Ілоні послання. Але вона не зрозуміла, що танець дівчина присвятила не своєму батькові.

Наступною зчитати енергетику місця спробувала Жаля Алекперова. Вона відчула, що перебуває в хореографічній залі. Жаля одразу зрозуміла, що тут танцювала дівчина і її танець був присвячений загиблому братові. Це виявилося правдою.

Які таємниці загибелі чоловіка розкрила Жаля Алекперова? Чи отримала Ілона Гвоздьова відповіді на всі свої запитання? Чим іще запам’ятався 11 випуск? І хто ж вийшов у фінал проєкту?

Дізнайтесь у повному 11 випуску «Битви екстрасенсів»-21.

