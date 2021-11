У 10 випуску 21 сезону «Битви екстрасенсів» п’ятірці найсильніших ясновидців належало розгадати секрети двох абсолютно різних сімей. На першому випробуванні вони стали гостями будинку відомої людини, а на другому ― частиною містичної історії. Як екстрасенси впоралися із цим? Дізнайтесь у матеріалі.

Будинок кожної людини зберігає в собі секрети, адже його стіни бачать і чують найпотаємніше. У 10 випуску «Битви екстрасенсів»-21 учасники отримали унікальну нагоду стати гостями будинку відомого чоловіка.

Чи зможуть вони розкрити його таємниці? І чи зрозуміють, що дім належить відомому плавцю та екс-Холостяку Дмитру Черкасову та його дружині Олександрі?

Першим розгадати таємницю будівлі спробував чорний маг Віктор Литовський. Він правильно відчув, що тут мешкає сімейна пара з двома синами. Про господаря будинку сказав, що йому приблизно 35 років. Віктор відчув багато уваги поруч із чоловіком і те, що він оточений водою. Господиню будинку він назвав дуже вольовою жінкою. Енергетика місця сподобалася екстрасенсові, але він відчув тут і смерть. Віктор побачив фантома людини, яка жила тут раніше.

Пара підтвердила, що колишній власник будинку помер зовсім недавно. Дмитро та Олександра були вражені словами екстрасенса і вийшли до нього, щоб поспілкуватися.

Наступною зчитати інформацію зі стін будинку спробувала Марія Тиха. Вона відчула, що господар цього місця ― гарний чоловік, який любить жіночу увагу та займається спортом. Відьма сказала, що рідні Дмитра відмовилися від нього, і назвала причину цього. Вона зрозуміла, що дружина замінила йому всіх. Відчула Марія і те, що в пари двоє дітей. Екстрасенс відчула їхню особисту драму, але Дмитро та Олександра не захотіли говорити про це.

Рунолог Денис Маклашевський припустив, що в будинку живе спортсмен. Він зміг його описати і навіть побачив татуювання Дмитра. Відчув Денис і деталі дитинства чоловіка. Крім того, рунолог відчув, що дружина Дмитра має сильний характер, але зараз вона присвятила себе дітям.

Патрисія Перу побачила, що в будинку живе відомий спортсмен із сім’єю. Вона відчула, що тут мало не загинув один з його рідних. Патрисія відчула в серці господині будинку страх, пов’язаний із втратою дитини, і сказала, що він втілився в життя. Подружжя було вражене і вийшло до неї. У розмові з ними Патрисія зізналася, що відчула втрату дитини в їхній родині, але передбачила, що у пари незабаром з’явиться ще один малюк.

Останньою зрозуміти, кому належить будинок, спробувала Жаля Алекперова. Екстрасенс відчула, що у стосунках пари тріщина. У дитячій кімнаті вона відчула, що дитина подружжя мало не загинула. Це виявилося правдою, і слова екстрасенса довели Олександру до сліз. Крім того, Жаля відчула і втрату ненародженої дитини. Відчула ясновидця і образу батька Дмитра на нього. Жаля, як і Патрісія, передбачила парі народження ще однієї дитини і запевнила, що з їхніми дітьми все буде гаразд.

У другому випробуванні екстрасенси мали розкрити містичну історію. На проєкт звернулася 18-річна Ольга Ющенко, яка впевнена, що в її будинку живе дух покійної матері. Дівчина думає, що він хоче її вбити. Через це Ольга не може спокійно ні спати, ні їсти. Останньою її надією є екстрасенси.

Першим з’ясувати, що відбувається в будинку дівчини, спробував Віктор Литовський. Він відчув, що її житло пронизане негативною енергетикою. Віктор відчув, що ще за життя мати Ольги передбачила свою смерть. Дівчина підтвердила це. Екстрасенс також відчув підклади, які неодноразово робили мешканкам цього будинку.

Наступним у цій містичній справі розбирався Денис Маклашевський. Він відчув, що душа Ольжиної матері не може знайти спокій, і побачив багато смертей у будинку. Денис зрозумів, що в цьому місці померли двоє чоловіків та бабуся Ольги. Ба більше, він побачив, що перед смертю родичка прокляла будинок.

А ось Жаля Алекперова відкрила зовсім несподівані подробиці з життя цієї сім’ї. Вона відчула, що в день, коли матері не стало, дівчина штовхнула її і залишила одну вмирати.

Про який жахливий учинок мовчить Ольга? Невже насправді вона причетна до смерті матері? Що відчують інші екстрасенси? І хто залишив проєкт цього тижня?

Дізнайтесь у повному 10 випуску проєкту «Битва екстрасенсів»-21.

