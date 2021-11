У 9 випуску проєкту «Битва екстрасенсів»-21 людям із надздібностями треба було пройти випробування енергетикою особистих речей і розкрити таємницю відомої голландської фотохудожниці. Як екстрасенси впоралися з цим ― читайте в матеріалі.

Кожен із чотирьох героїв першого випробування 9 випуску «Битви екстрасенсів»-21 був на межі життя і смерті. На проєкт вони взяли з собою речі, пов’язані з тими подіями. Предмети були заховані в дерев’яних боксах. Чи зможуть екстрасенси відчути переломні моменти з життя героїв?

Першою розгадати таємницю скриньок спробувала біла відьма Марія Вандєєва. Від одного з них вона відчула енергію пульсації серця і припустила, що річ належить чоловікові. Марія правильно визначила призначення предмета, але помилилася зі статтю власника. Далі вона змогла реабілітуватися. Екстрасенс знайшла порожній бокс і чітко визначила енергетику власників інших речей. Вона навіть зуміла назвати першу літеру імені однієї з героїнь ― Н. Але зрозуміти, як пов’язані речі з подіями з життя, не змогла.

Наступним пройти випробування спробував Віктор Литовський. Він правильно визначив енергетику трьох із п’яти скриньок. Чорний маг відчув, що в одному з боксів лежить мереживна сукня, а в іншому ― каблучка. Він відчув, що власник прикраси мертвий. Виявилося, що каблучка була останнім подарунком Зінаїді від покійної матері. Віктор відчув, що жінка відчуває провину, і допоміг їй упоратися з болем.

Наступним зрозуміти, що лежить у ящиках, спробував Денис Маклашевський. Він правильно визначив, що від першого боксу йде жіноча енергетика, а від останнього ― чоловіча. Руна обману підказала йому, що скринька з білою наклейкою порожня. Він відчув, що у володарки сукні, Анастасії, був переломний момент у житті. Визначив і те, що в ящику з червоною наклейкою лежить годинник сильної жінки. Рунолог вразив Дар’ю, і вона вийшла до нього.

Блискуче впоралася із завданням і Патрисія Перу. Вона змогла зрозуміти, що в одному з боксів обручка, яка належить жінці. Патрисія відчула, що вона була за крок до смерті, але вирішила боротися заради своїх дітей. Екстрасенс вразила Зінаїду, і героїня захотіла поспілкуватися з нею особисто. Не залишили байдужим здібності медіума і Артура. Патрисія побачила, що, будучи хлопчиком, він мало не загинув у ДТП і що його не підтримує родина. Історія хлопця довела медіума до сліз.

Марія Тиха також упоралася із завданням. Вона відчула, що всередині ящика з червоною наклейкою годинник і що його володарка хотіла покінчити життя самогубством. Побачила вона і те, як пов’язані речі в боксах із переломними моментами життя Артура і Анастасії. Виявилося, що всі герої були за крок до смерті, але не здалися і знайшли сили жити далі.

У другому випробуванні екстрасенси мали розкрити таємницю голландської фотохудожниці аристократичного походження ― Надії Вільямс. Разом із чоловіком Коліном вона прилетіла до України, щоб зрозуміти, чому смерть переслідує їх. Сім’я Надії дивом пережила жахливу аварію і торнадо 2019 року, але нещодавно її абсолютно здорова 17-річна донька раптово почала втрачати слух. Після торнадо Надія бачила полтергейста, який був дуже схожий на її бабусю. Пізніше вона прийшла до художниції уві сні і була в маєтку з липами. Цією спорудою виявилася садиба предків Надії ― фон Мекків ― у Копилові. Місцеві жителі не раз бачили там привида. Невже в зруйнованій садибі живе дух бабусі Надії?

Випробування проходило в тій самій будівлі. Марія Тиха відчула, що у стінах занедбаного будинку панує енергія хаосу. Відьма побачила, що люди не можуть тут жити через скривджений дух жінки. Марія зрозуміла, що Надія дуже схожа на господиню цього будинку. За її словами, через кохання дух жінки ніяк не може знайти спокій.

Віктор Литовський сказав, що таємниця цього будинку пов’язана із втраченим коханням і дітьми. Усередині будівлі чорний маг розповів, що бачить одержиму людину, яка заплатила дитиною за славу та гроші.

Віктор висловив припущення, що її вчинок мав вплив на наступні покоління. Він також зрозумів, що Надія пов’язана з цією людиною.

Невже на сім’ї жінки справді лежить прокляття? Що відчули інші екстрасенси? Таємниці яких відомих людей вони розкрили? І хто залишив проєкт цього тижня?

Дізнайтесь у повному 9 випуску проєкту «Битва екстрасенсів»-21.

Більше на тему: Шість валіз і таємний гість: як пройшов 8 тиждень на проєкті «Битва екстрасенсів»-21?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.