Шість валіз і таємний гість: як пройшов 8 тиждень на проєкті «Битва екстрасенсів»-21?

У 8 випуску 21 сезону «Битви екстрасенсів» люди з надздібностями мали передбачити найближче майбутнє і зазирнути в жахливі події минулого. Як екстрасенси впоралися з цим? І який таємний гість чекав їх на першому випробуванні? Дізнайтеся в матеріалі.

У 8 випуску проєкту «Битва екстрасенсів»-21 ясновидці повинні були зрозуміти, хто з п’ятьох жінок після закінчення знімань вирушить у подорож і з якою валізою. Поїздка чекала на Анастасію, що сиділа посередині. Тільки її чорна валіза була заповнена речами. Інші були порожніми. Крім того, валіз було не п’ять, а шість, оскільки одна з них належала таємному гостеві. Чи зможуть екстрасенси зрозуміти, кому?

Першим пройти випробування спробував Віктор Литовський. За допомогою маятника та карт він відчув, що одна з валіз має магічну енергію. Віктор відчув, що в Наталії складне життя і їй потрібен відпочинок, але вона не їде в подорож. Зрозумів він і те, що Тетяна та Ксенія також не їдуть у відпустку. Віктору вдалося знайти заповнену речами валізу, але її власницю він не зміг назвати.

А ось Марія Тиха правильно визначила, що в поїздку вирушає Анастасія. Крім того, вона змогла відчути подробиці з життя інших жінок і зрозуміти, що поєднує їх з подорожами. Також Марія припустила, що власником коричневої валізи є екстрасенс і за сумісництвом суддя проєкту. І вона мала рацію. Одна з валіз належала самому… Хаялу Алекперову. Які таємниці з його життя розкрили екстрасенси?

Патрисія Перу змогла визначити власниць п’яти валіз. Вона розповіла про подорожі та події, які пов’язують жінок із ними. Патрисія також відчула, що коричнева валіза належить чоловікові із сильною енергетикою. Крім того, вона відчула біль Наталії та зрозуміла, що троє її дітей загинули в пожежі.

Та найбільш хвилюючим було проходження випробування Жалею Алекперовою. Вона не знала, що поруч із нею перебуває її брат. Жаля розповіла про доленосні подорожі жінок. Екстрасенс відчула жорстокість із боку колишнього чоловіка Яни, хворобу Ксенії та майбутню подорож Анастасії. По коричневій валізі вона відчула рідну душу. Брат вийшов до неї, і Жаля не змогла стримати сліз. Хаял Алекперов поділився, що змінив думку про роботу сестри, та похвалив її.

Під час другого випробування екстрасенси розслідували страшний злочин, який стався цьогоріч напередодні Великодня. За день до свята на Полтавщині знайшли мертвою 16-річну Марію Бондаренко. У день смерті дівчина поїхала в гості до бабусі, потім вирушила до подруги і більше так і не повернулася додому. Експертиза показала, що Марія померла через отруєння алкоголем. Однак родичі та односельці не вірять у це, тому і звернулися по допомогу на проєкт «Битва екстрасенсів». Випробування проходило в місці, де знайшли тіло Марії.

Віктор Литовський припустив, що зі смертю дівчини пов’язана машина. Екстрасенс відчув, що за її допомогою тіло Марії перевезли на це місце. Але більше він так нічого й не зміг сказати.

Марія Вандєєва зрозуміла, що дівчину вбили через ревнощі і зробила це жінка. Екстрасенс відчула дух Марії та передала від неї послання матері. Від усього побаченого під час випробування білій відьмі стало зле, і вона знепритомніла. Що такого побачила Марія Вандєєва?

Марія Тиха відчула, що мати дівчини ревнувала її до вітчима. Дух загиблої покликав її до центру села. Біля занедбаного клубу чорна відьма відчула, що до її смерті причетні двоє хлопців і що саме тут дівчина знепритомніла.

А от Патрисії Перу вдалося відчути нікому раніше не відому інформацію. Вона зрозуміла, що хлопець Марії, Юрій, збирався зробити їй пропозицію, а сама дівчина була… вагітною.

Що скажуть інші екстрасенси? Хто винен у смерті Марії? Невже до її загибелі причетна рідна мати? І хто залишив проєкт цього тижня?

