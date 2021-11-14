Шесть чемоданов и тайный гость: как прошла 8 неделя на проекте «Битва экстрасенсов»-21?

В 8 выпуске 21 сезона «Битвы экстрасенсов» людям со сверхспособностями предстояло предсказать ближайшее будущее и заглянуть в ужасающие события прошлого. Как экстрасенсы справились с этим? И какой тайный гость ждал их на первом испытании? Узнайте в материале.

Больше по теме: Машина времени и загадочная смерть: чем запомнился 7 выпуск проекта «Битва экстрасенсов»-21?

В 8 выпуске проекта «Битва экстрасенсов»-21 ясновидящие должны были понять, кто из пятерых женщин по окончании съемок отправится в путешествие и с каким чемоданом. Поездка предстояла сидящей посередине Анастасии. Только ее черный чемодан был наполнен вещами. Остальные были пустыми. Кроме того, чемоданов было не пять, а шесть, поскольку один из них принадлежал тайному гостю. Смогут ли экстрасенсы понять, кому?

Первым пройти испытание попробовал Виктор Литовский. С помощью маятника и карт он почувствовал, что один из чемоданов имеет магическую энергию. Виктор ощутил, что у Натальи сложная жизнь и ей нужен отдых, но она не отправляется в путешествие. Понял он и то, что Татьяна и Ксения также не едут в отпуск. Виктору удалось найти заполненный вещами чемодан, но его владелицу он не смог назвать.

А вот Мария Тихая верно определила, что в поездку отправляется Анастасия. Кроме того, она смогла рассказать подробности из жизни остальных женщин и понять, что объединяет их с путешествиями. Также Мария предположила, что владельцем коричневого чемодана является экстрасенс и по совместительству судья проекта. И она была права. Один из чемоданов принадлежал самому… Хаялу Алекперову. Какие тайны из его жизни раскрыли экстрасенсы?

Патрисия Перу смогла определить владельцев пяти чемоданов. Она рассказала о путешествиях и событиях, которые связывают женщин с ними. Патрисия также ощутила, что коричневый чемодан принадлежит мужчине с сильной энергетикой. Кроме того, она почувствовала боль Натальи и поняла, что трое ее детей погибли в пожаре.

Но самым волнительным было прохождение испытания Жалей Алекперовой. Она не знала, что рядом с ней находится ее брат. Жаля рассказала о судьбоносных путешествиях женщин. Экстрасенс ощутила жестокость со стороны бывшего мужа Яны, болезнь Ксении и предстоящее путешествие Анастасии. По коричневому чемодану она почувствовала родную душу. Брат вышел к ней, и Жаля не смогла сдержать слез. Хаял Алекперов поделился, что изменил мнение о работе сестры, и похвалил ее.

Во время второго испытания экстрасенсы расследовали страшное преступление, которое произошло в этом году накануне Пасхи. За день до праздника на Полтавщине нашли мертвой 16-летнюю Марию Бондаренко. В день смерти девушка поехала в гости к бабушке, потом отправилась к подруге и больше так и не вернулась домой. Экспертиза показала, что Мария умерла из-за отравления алкоголем. Но родственники и односельчане не верят этому и обратились за помощью на проект «Битва экстрасенсов». Испытание проходило в месте, где нашли тело Марии.

Виктор Литовский предположил, что со смертью девушки связана машина. Экстрасенс ощутил, что с ее помощью тело Марии перевезли на это место. Но больше он так ничего и не смог сказать.

Мария Вандеева почувствовала, что девушку убили из ревности и сделала это женщина. Экстрасенс ощутила дух Марии и передала от нее послание матери. От всего увиденного во время испытания белой ведьме стало плохо, и она потеряла сознание. Что такого увидела Мария Вандеева?

Мария Тихая ощутила, что мать девушки ревновала ее к отчиму. Дух погибшей позвал ее в центр села. Возле заброшенного клуба черная ведьма почувствовала, что к ее смерти причастны двое парней и что именно здесь девушка потеряла сознание.

А вот Патрисии Перу удалось ощутить никому прежде не известную информацию. Она почувствовала, что парень Марии, Юрий, собирался сделать ей предложение, а сама девушка была… беременна.

Что скажут другие экстрасенсы? Кто виновен в смерти Марии? Неужели к ее гибели причастна родная мать? И кто покинул проект на этой неделе?

Узнайте в полном 8 выпуске проекта «Битва экстрасенсов»-21.

Больше по теме: Один день из жизни Хаяла Алекперова

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.